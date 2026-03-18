El renacimiento europeo del FC Barcelona: Hansi Flick se congratula con el nivel de su equipo

El FC Barcelona ha vuelto a dar un golpe de autoridad en el escenario más exigente del futbol mundial tras sellar su clasificación a los cuartos de final de la Champions League con una goleada ante el Newcastle de 7-2, para un global de 8-3.

La victoria luce como la consolidación de un proyecto que parece haber encontrado su brújula bajo la dirección del técnico alemán. Tras el pitido final, Flick no ocultó su satisfacción por la respuesta de sus futbolistas, afirmando con contundencia: “Es fantástico ver cómo los jugadores siguen nuestra idea”.

La narrativa del encuentro fue, en palabras del propio entrenador, "loca" y cargada de matices tácticos que pusieron a prueba la resiliencia del equipo. Durante el primer tramo del partido, el Barça mostró una falta de finura inusual en la circulación, viéndose superado por la intensidad física del conjunto inglés.

Flick subrayó que el gol del 3-2 antes del descanso fue el punto de inflexión psicológico que permitió al grupo reaccionar a tiempo. Según el técnico, ese tanto fue "importante" para recuperar el orden y la confianza antes de que el colegiado señalara el final del primer tiempo, evitando así un colapso defensivo mayor.

En el vestuario, los ajustes estratégicos fueron puntuales para frenar las peligrosas transiciones del rival. Flick detectó que sus dirigidos estaban cayendo en la trampa de un juego demasiado directo, lo que fragmentaba al equipo y dejaba espacios a su espalda. Por ello, les instruyó para que priorizaran el control del balón y la presión asfixiante, buscando la profundidad solo en momentos de ventaja clara.

Esta corrección permitió que el Barça dominara la segunda mitad con una madurez impropia de un equipo tan joven, demostrando que este grupo sabe interpretar las necesidades del partido según el contexto.

Uno de los pilares de este nuevo Barça es, sin duda, la gestión del talento joven y la fortaleza mental que emana de las categorías inferiores. Flick hizo especial hincapié en que esta mentalidad ganadora se ha gestado desde la pretemporada 2024, destacando el hambre de competición que muestran los futbolistas que suben al primer equipo.

Para el alemán, el trabajo realizado en La Masía es el motor que impulsa la competitividad del club, permitiendo que, a pesar de las bajas o las molestias físicas de jugadores como Eric García o Joan García, el nivel colectivo no se resienta significativamente.

Robert Lewandowski lució con un par de tantos en la goleada de 7-2 que el Barcelona le propinó en casa al Newcastle. Reuters

En el plano individual, el regreso de Robert Lewandowski al gol en la máxima competición europea fue uno de los puntos más celebrados. El entrenador salió en defensa de su delantero, recordando que tanto al polaco como a Ferran Torres se les suele juzgar exclusivamente por sus estadísticas goleadoras, ignorando a menudo su sacrificio táctico.

No obstante, Flick reconoció que el gol de Lewandowski ante una defensa tan física como la del Newcastle fue imponente, un bálsamo necesario para un jugador de su jerarquía que se alimenta de estos escenarios de máxima presión.

El técnico prefirió mantener un perfil bajo respecto al favoritismo del equipo en la competición, insistiendo en que la siguiente eliminatoria presentará dificultades extremas. A pesar de la euforia de la grada, Flick fue claro al señalar: “Tenemos que ir paso a paso, partido a partido”, apelando a la misma fórmula de humildad que aplicaron la temporada pasada.