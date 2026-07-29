Real Madrid ofrece 15 millones de euros a Rodri: Florentino Pérez activa su fichaje tras el Mundial

Un jugoso salario de 15 millones de euros netos por temporada (aproximadamente 30 millones brutos) es el gancho con el que el Real Madrid aspira a seducir a Rodri Hernández. El mediocampista llega como el flamante monarca del Mundial 2026 con la Selección de España, torneo donde fue reconocido como el mejor jugador de la Copa del Mundo.

Esta propuesta económica no solo lo situaría de forma inmediata en el escalón más alto de la plantilla madridista junto a estrellas de la talla de Kylian Mbappé, sino que supera de manera sustancial los 12 millones netos anuales que percibe actualmente en la Premier League con el Manchester City. El millonario contrato vincularía al futbolista con la institución blanca por las próximas cuatro temporadas, garantizando su permanencia en la capital española hasta junio de 2030.

Baja en la pretemporada: Cirugía de espalda para Rodri

Este atractivo panorama financiero coincide con un momento crucial en Inglaterra, donde el mediocampista ha quedado descartado de los partidos de preparación del Manchester City. El club británico confirmó que el madrileño tuvo que someterse a una cirugía menor en la espalda para corregir una serie de problemas lumbares crónicos con los que disputó la fase final de la Copa del Mundo.

Aunque el cuerpo médico de los citizens estima un periodo de rehabilitación breve, la realidad es que el jugador no viajará con el equipo a la gira de verano. El futbolista prioriza su recuperación total mientras se enfoca en la negociación de su potencial salida del equipo con el que se convirtió en leyenda y donde fue galardonado con el Balón de Oro.

Manchester City acepta negociar ante el fin de contrato

A la par de su convalecencia médica, las negociaciones formales entre el Real Madrid y el Manchester City se han activado de manera definitiva. La directiva del City ha accedido a escuchar propuestas debido a dos factores clave:

A Rodri solo le resta un año de vigencia en su contrato (expira en junio de 2027).

(expira en junio de 2027). El jugador ha presentado reiteradas negativas para renovar su vínculo en Inglaterra.

El presidente blanco, Florentino Pérez, dio luz verde a la operación tras el firme consenso con la dirección deportiva y el estratega José Mourinho, quienes identifican al centrocampista como el relevo idóneo para cubrir la vacante estratégica dejada por Toni Kroos hace dos años.

En los despachos ya se trabaja en un estira y afloja económico. El club español alista una primera oferta formal que ronda los 50 y 60 millones de euros, mientras el conjunto de Mánchester ya asume la voluntad de salida de su jugador y rastrea el mercado en busca de sustitutos.