Balance F1 2026: Stefano Domenicali anuncia récords históricos de taquilla y audiencias globales

La Fórmula 1 atraviesa un periodo de bonanza comercial y popularidad sin precedentes. Stefano Domenicali, director ejecutivo de la categoría, presentó un balance de mitad de temporada que refleja una salud financiera envidiable.

El negocio está impulsado por una asistencia masiva a los circuitos y cifras de audiencia televisiva en ascenso, consolidando su posición como uno de los espectáculos deportivos más rentables del mundo.

El éxito de Liberty Media: Llenos totales en las pistas

Bajo la propiedad de Liberty Media, el éxito económico se ha manifestado de forma tangible en la taquilla. Las once primeras carreras del año han colgado el cartel de "entradas agotadas", y seis circuitos han establecido nuevos récords históricos de asistencia.

El icónico trazado de Silverstone lideró este fenómeno:

564,000 espectadores durante el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña.

durante el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña. 3.7 millones de aficionados presenciales a nivel global en lo que va de 2026 (frente a los 3.4 millones del ejercicio anterior).

presenciales a nivel global en lo que va de 2026 (frente a los 3.4 millones del ejercicio anterior). Crecimiento de doble dígito en mercados estratégicos: repunte del 18% en Japón y un 13% en el Reino Unido.

El resurgimiento de Ferrari y el efecto TV Globo disparan las audiencias

El impacto en la audiencia televisiva también es sobresaliente gracias a la llegada de nuevos talentos y la competitividad de escuderías emblemáticas:

Italia (+27%): El resurgimiento de Ferrari y el ascenso del joven talento Kimi Antonelli con Mercedes han disparado el interés local.

El resurgimiento de y el ascenso del joven talento con Mercedes han disparado el interés local. Brasil (X5): La audiencia se multiplicó por cinco, alcanzando un pico de 18 millones de espectadores durante la cita británica a través de TV Globo y SportTV3.

La audiencia se multiplicó por cinco, alcanzando un pico de durante la cita británica a través de TV Globo y SportTV3. Gran Premio de Mónaco: Reafirmó su valor mediático al atraer a 80 millones de espectadores globales.

El nuevo perfil del aficionado a la Fórmula 1

Según datos de la plataforma Fan Voice, la satisfacción del público es notable: el 66% de los aficionados califica las carreras como "buenas" o "excelentes".

Este entusiasmo se extiende a las nuevas generaciones y segmentos demográficos clave para los patrocinadores. Las mujeres representan ya el 42% de la audiencia total, mientras que el 43% de los seguidores son menores de 35 años. Con estos números, la F1 no solo asegura su viabilidad presente, sino que proyecta un futuro sólido como plataforma global de entretenimiento previo a la próxima cita en Zandvoort.