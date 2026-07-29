Kings World Cup Clubs 2026: La Capital, el equipo de Lamine Yamal, queda eliminado del torneo

La Kings World Cup Clubs 2026 comenzó a definir a sus primeros equipos eliminados y uno de ellos fue La Capital, club presidido por el campeón del mundo Lamine Yamal. El conjunto español cayó 7-4 frente a Los Troncos FC en la segunda ronda del formato suizo y quedó sin posibilidades de continuar en la competencia.

El encuentro enfrentó a dos equipos que llegaban obligados a ganar después de perder en su debut. La Capital había sido superado 8-2 por Underdogs FC, subcampeón de la Kings League Italia, mientras que Los Troncos FC, vigente campeón de la Kings World Cup Clubs, había sido goleado 6-1 por DR7, campeón de la Kings League MENA.

Con el resultado, el equipo de Lamine Yamal se convirtió en uno de los primeros eliminados del torneo, mientras que Los Troncos mantuvo vivas sus opciones de defender el título conquistado en París en 2025.

Los Troncos remontan y mantienen vivas sus aspiraciones

El conjunto presidido por el streamer español Perxitaa tomó la ventaja apenas al minuto 1 con un gol de Carles Planas. Más tarde, Jordi Gómez amplió la diferencia al 17' para colocar el marcador 2-0 con un golazo.

La reacción de La Capital llegó antes del descanso gracias a Antoni Hernández, quien anotó un gol doble al minuto 20 para igualar el encuentro.

En la segunda mitad, Mark Sorroche volvió a adelantar a Los Troncos, aunque la respuesta de La Capital fue inmediata. Sohabib Rektout y nuevamente Antoni Hernández marcaron para darle la vuelta al marcador y colocar el 4-3 en favor del equipo presidido por Lamine Yamal.

La ventaja duró poco. Joan Oriol empató el partido y, posteriormente, Perxitaa convirtió el penal del presidente para devolverle la ventaja a Los Troncos con el 5-4.

En la recta final del encuentro, Masi Dabo y Mark Sorroche ampliaron la diferencia para sellar la victoria por 7-4 y asegurar la continuidad del vigente campeón en el torneo.

Así queda el panorama para ambos equipos

La Kings World Cup Clubs 2026 se disputa bajo el formato suizo, en el que dos derrotas consecutivas significan la eliminación. Con las caídas ante Underdogs FC y Los Troncos FC, La Capital quedó fuera de la competencia.

Por su parte, Los Troncos cerraron las dos primeras rondas con un registro de una victoria y una derrota, resultado que les permitió avanzar a la ronda de repechaje.

Su siguiente rival será Stallions, representante de la Kings League Italia, equipo que alcanzó esta instancia tras derrotar a Desimpain, de Brasil, en la primera ronda y perder posteriormente frente a Ultimate Móstoles en la ronda de ganadores.

El ganador de ese enfrentamiento avanzará a los cuartos de final de la Kings World Cup Clubs 2026, mientras que el equipo que resulte derrotado pondrá fin a su participación en el torneo internacional creado por Gerard Piqué.