Roderick Strong ve una ventaja sobre Hechicero por el título del CMLL

Roderick Strong, luchador de AEW, ve una ventaja sobre Hechicero, cuando este viernes tenga la oportunidad de ser el retador del Campeonato Mundial de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

“El hecho de que haya mencionado que se siente nervioso o comprometido con la lucha, me da algo de ventaja de poder conseguir el triunfo. No es una situación fácil para él, el tener que estar en casa y defender el campeonato. Voy a tratar de aprovechar, el hecho de que tenga él la presión, me hace a mi para llevarme la victoria, de poder conseguir el triunfo, me encuentro en una situación favorable”, destacó Strong.

Roderick Strong consideró a Hechicero como uno de los mejores luchadores técnicos CMLL

Previamente, Hechicero mencionó que sería una ofensa y asumiría la responsabilidad, si el equipo mexicano no llega con su campeón mundial al Grand Prix 2026 del CMLL.

El luchador de AEW ya sabe lo que es enfrentar al “Alquimista del Ring”, a quien catalogó como uno de los mejores luchadores técnicos.

“Hechicero es uno de los mejores luchadores técnicos, un luchador que golpea muy fuerte, que tiene ataques duros”, indicó.

Roderick Strong se dijo muy emocionado de regresar a la Arena México y en especial por esta lucha, consciente del compromiso que tiene este viernes, por lo que dará todo por llevarse la victoria.

La lucha entre Hechicero y Roderick Strong se realizará el próximo viernes 31 de julio, siendo la batalla semifinal del Viernes Espectacular en la Arena México, que vivirá la final del Torneo Leyenda de Plata entre Máscara Dorada y Komander.