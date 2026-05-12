"Hablaremos en la cancha": Elías Montiel estalla por arbitraje del Pumas-Pachuca

El inicio de las semifinales del Clausura 2026 quedó marcado el lunespor la noche por los cambios en las designaciones arbitrales. Mientras los Tuzos del Pachuca se preparan para enfrentar a los Pumas de la UNAM, han surgido críticas por la forma en que la presión del club universitario permitió el cambio de silbante, una siutación que provocó una respuesta por parte de Elías Montiel.

La controversia estalló tras conocerse que la directiva de Pumas habría solicitado a la Federación Mexicana de Fútbol el cambio del árbitro central para el duelo de ida. Originalmente, Luis Enrique Santander había sido el elegido para impartir justicia; sin embargo, tras las presiones desde el club universitario se decidió sustituirlo por López Peñuelas.

La situación recordó lo que había sucedido el torneo pasado cuando lograron cambiar al árbitro previo al duelo ante Tigres.

"Hablaremos en la cancha": La respuesta de los Tuzos

Ante este escenario, Elías Montiel rompió el silencio enla conferencia de prensa de este martes y dejó clara la postura del vestidor hidalguense. El mediocampista no ocultó su malestar por lo que percibe como un trato desigual por parte de las autoridades deportivas.

"Todos sabemos que contra Pachuca en temas de arbitraje, de federación siempre hay algo ahí que nos quieren mover o demás", sentenció Montiel, sugiriendo una tendencia negativa por parte de la Federación hacia su equipo.

A pesar de lo sucedido, Montiel aseguró que el grupo no permitirá que estos factores externos los desconcentren del objetivo principal: llegar a la gran final.

Montiel enfatizó que la mejor forma de contrarrestar estas decisiones es a través del rendimiento deportivo. "Al final, si eso a nosotros no nos modifica tanto, nosotros vamos a hablar en la cancha, vamos a salir a jugar y hacer el mejor partido que podamos hacer", concluyó.