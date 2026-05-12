Muere Brandon Clarke; ¿de qué falleció el jugador de la NBA?

La NBA está de luto luego de darse a conocer la noticia del fallecimiento de Brandon Clarke, ala-pívot de los Memphis Grizzlies, a la edad de 29 años. La noticia fue ratificada este martes por la organización de Tennessee, su agencia de representación Priority Sports y la propia NBA.

Clarke, quien fuera una pieza fundamental en el esquema de los Grizzlies desde su llegada a la liga, era considerado uno de los líderes más respetados del vestuario. El comisionado de la NBA, Adam Silver, lamentó la pérdida describiendo a Brandon como un competidor que jugaba con una "pasión y determinación enormes".

Por su parte, la franquicia destacó no solo sus dotes atléticas, sino su calidad humana y el impacto positivo que dejó tanto en sus compañeros como en la ciudad de Memphis.

¿De qué murió Brandon Clarke?

Hasta el momento, ni los Memphis Grizzlies ni sus representantes han proporcionado detalles específicos sobre las circunstancias, el lugar o el motivo del fallecimiento del jugador.

Sin embargo, la noticia llega en un periodo turbulento para el atleta; apenas el pasado 1 de abril, Clarke fue arrestado en Arkansas tras un incidente de exceso de velocidad en el que se le encontró en posesión de una sustancia controlada, identificada posteriormente como kratom, un suplemento herbal utilizado para el manejo del dolor.

La carrera de Clarke estuvo marcada recientemente por varias lesiones. Tras sufrir la rotura del tendón de Aquiles izquierdo en marzo de 2023, su participación en las duelas se vio drásticamente reducida, logrando disputar únicamente dos encuentros en la presente temporada debido a complicaciones en la pantorrilla y la rodilla.

A lo largo de sus siete campañas en la NBA, el egresado de Gonzaga promedió 10.2 puntos y 5.5 rebotes, consolidándose como un defensor y un miembro del equipo ideal de novatos en 2020.