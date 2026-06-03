Giro inesperado del FC Barcelona: Harry Kane es la alternativa si no llega Julián Álvarez

El FC Barcelona sigue trabajando en reforzar su delantera para la próxima temporada. En las últimas horas, Harry Kane ha emergido como una opción real si no se logra cerrar el fichaje de Julián Álvarez, actual jugador del Atlético de Madrid.

Según información de medios ingleses, la directiva culé está considerando un acercamiento formal al delantero del Bayern Múnich, de 32 años. Aunque su cláusula de rescisión original de 65 millones de euros ya expiró, el club alemán está abierto a negociar si llega una propuesta atractiva.

El factor Kane: Goles, experiencia y peso económico

Kane, uno de los delanteros más letales de Europa, ha mostrado interés en buscar un nuevo desafío profesional. El Barcelona ve en el atacante inglés un perfil de jerarquía que aportaría de inmediato al equipo.

Pros y contras del fichaje de Harry Kane:

Capacidad goleadora: El británico promedia más de 30 goles por temporada en las últimas campañas.

El británico promedia más de en las últimas campañas. Estilo de juego: Su capacidad para asociarse fuera del área y generar juego se adapta perfectamente al esquema culé.

Su capacidad para asociarse fuera del área y generar juego se adapta perfectamente al esquema culé. El relevo ideal: Serviría como un complemento de garantías a corto plazo para Robert Lewandowski.

Serviría como un complemento de garantías a corto plazo para Robert Lewandowski. El riesgo financiero: Su edad (32 años) y un salario elevado representan un reto económico para una directiva que aún busca equilibrar sus finanzas.

El Bayern fija su precio: 80 millones de euros

La viabilidad de la operación dependerá directamente de lo que ocurra con Julián Álvarez. Si el Atlético de Madrid no baja sus altas pretensiones económicas, Kane se convertirá en el "Plan B" prioritario en la agenda catalana.

La postura de las partes involucradas:

El entorno del jugador: Trascendió que el Barcelona ya ha sondeado a los agentes del inglés, quien habría expresado en privado su admiración por LaLiga y el proyecto deportivo blaugrana. El Bayern Múnich: El club bávaro no pondría excesivas trabas a su salida si llega una oferta que ronde los 80 millones de euros, ya que planean una renovación profunda de su plantilla tras la salida de varios veteranos.

¿Juventud o rendimiento inmediato?

La posible llegada de Kane generaría un debate inmediato en la afición: un goleador probado que elevaría el techo competitivo del equipo a corto plazo, pero con menos proyección a futuro que un joven como Álvarez.

Para el Barcelona, incorporar al capitán de la selección inglesa sería un golpe de autoridad sobre la mesa del mercado internacional. Kane, por su parte, vería en el Camp Nou la oportunidad definitiva de sumar títulos colectivos de peso y cerrar su carrera en la élite. El futuro del atacante comenzará a definirse en las próximas semanas.

De Londres a Múnich, y ahora posiblemente a Barcelona, Harry Kane se mantiene en el epicentro del futbol mundial. El Barça evalúa con seriedad su incorporación; si se concreta, el conjunto catalán sumará a un auténtico killer del área para volver a reinar en Europa.