Lección de humildad: Candidato al Mundial sufre derrota en su estadio ante rival mucho más débil

Países Bajos acaba de recibir una auténtica lección de humildad en el mismísimo De Kuip. El combinado dirigido por Ronald Koeman, séptimo en el ranking FIFA y candidato natural a dominar el Grupo F en el Mundial, sucumbió sorpresivamente 0-1 ante Argelia en Róterdam. Este encuentro, que debía ser un ensayo general para la fiesta mundialista, terminó en un festejo histórico para los africanos.

La Oranje dominó con una abrumadora superioridad desde el primer minuto. Tijjani Reijnders amenazó al 19’, Cody Gakpo desperdició dos ocasiones claras y Memphis Depay estrelló un balón en el poste al 83’. Sin embargo, el futbol no negocia con los méritos.

La profecía de Hadj Moussa y el ‘Gladiador’ Zidane

Cuando el partido parecía morir en un amargo empate sin goles, el destino dictó una sentencia poética. Al minuto 86’, Soufiane Hadj Moussa convirtió el gol de la victoria para darle a los Zorros del Desierto un triunfo inolvidable. Lo curioso es que lo hizo en el estadio donde habitualmente defiende la camiseta del Feyenoord a nivel de clubes, firmando así su primera diana internacional con Argelia.

Pero el verdadero héroe de la tarde vistió de guantes. Luca Zidane, actual arquero del Granada e hijo del mítico Zinedine Zidane, decidió representar las raíces de su familia y tuvo una actuación consagratoria.

El arquero Luca Zidane tuvo varias intervenciones que ayudaron a Argelia a mantener su portería en ceros. AFP

La herencia de una leyenda bajo los tres palos:

Fuerza mental: Jugó con una máscara protectora negra debido a una reciente fractura de mandíbula.

Jugó con una debido a una reciente fractura de mandíbula. Muralla humana: Detuvo cada uno de los feroces remates de la ofensiva neerlandesa.

Detuvo cada uno de los feroces remates de la ofensiva neerlandesa. Boleto asegurado: Su partido perfecto le suma puntos de oro ante el seleccionador Vladimir Petkovic, quien debe recortar a uno de sus cuatro porteros antes del Mundial.

Dos gigantes con deudas pendientes

La historia de Argelia en los Mundiales está ligada a las grandes sorpresas; ya en España 1982 sorprendieron al mundo venciendo a Alemania Federal, aunque quedaron fuera por el polémico ‘Desastre de Gijón’. Ahora, tras regresar a la máxima cita por primera vez desde 2014, demuestran que sus colmillos siguen muy afilados.

Por su parte, Países Bajos, la eterna subcampeona que maravilló al planeta desde los tiempos de Johan Cruyff en 1974, revive viejos fantasmas de efectividad.

Esta derrota en Róterdam no es un bache menor. Argelia (29 del ranking) llegará motivada para enfrentar en el Grupo J a la campeona defensora Argentina, Austria y Jordania. Mientras tanto, Koeman tendrá que reconstruir el ánimo de una Naranja Mecánica que arranca su camino con serias dudas frente a Japón, Suecia y Túnez.