¿Fue en venganza del 'Profe'?: Quiñones celebra a lo Tshabalala en 2010

Julián Quiñones se robó absolutamente todos los reflectores tras el partido inaugural del Mundial 2026, ya que anotó el primer gol de México en el certamen, se convirtió en MVP del juego y celebró a lo Tshabalala en 2010.

México derrotó 2-0 a Sudáfrica en la Inauguración del Mundial 2026 y partiendo desde el extremo izquierdo, Julián Quiñones tomó los reflectores para acapararlos y gozar de haberse convertido en el segundo naturalizado en anotar en una Copa del Mundo vistiendo la playera Tricolor.

En el marco del festejo de su anotación, Julián Quiñones se mantuvo al borde de la línea de banda y antes de retomar su posición, celebró justo como lo hizo Tshabalala en el Mundial de 2010, cuando con un disparo angulado venció a Óscar Conejo Pérez y puso por delante a Sudáfrica en un compromiso que terminó igualado gracias al tanto sobre la hora de Rafa Márquez:

‘Profe’ Ibáñez recibe homenaje en vivo

Tras semanas de larga agonía al haber sido detenido en Sudáfrica mientras volaba un dron para realizar diversas cápsulas de cara al inicio del Mundial 2026, Julio El Profe Ibáñez fue detenido en el país africano debido a un malentendido, mismo que lo retuvo durante largas semanas aislado junto con su camarógrafo.

En los segundos finales del partido, Andrés Vaca dedicó unos instantes de su narración para el reportero que ya se encontraba en México y pudo disfrutar el compromiso desde la cancha del recinto ahora tres veces mundialista.

Por supuesto, los aficionados mexicanos vincularon el festejo de Julián Quiñones con el suceso del periodista, sin embargo, el futbolista únicamente hizo referencia a la celebración sufrida 16 años atrás en el Estadio Soccer City de Johannesburgo.

Julián Quiñones es el segundo naturalizado en anotar para México en una Copa del Mundo. Reuters

Tras la victoria Tricolor, México quedó momentáneamente como líder del Grupo A, quedando en espera de lo que termine sucediendo entre Corea del Sur y Chequia, partido disputado en el Estadio Guadalajara que no contó con lleno en sus tribunas.

BFG