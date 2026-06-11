Diego Gómez rompe en llanto previo al debut en el Mundial; el técnico lo consuela en conferencia

La emoción de volver a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia quedó reflejada en las lágrimas de Diego Gómez. El mediocampista paraguayo no pudo contener el sentimiento durante la conferencia de prensa previa al debut de La Albirroja frente a Estados Unidos, en un momento que evidenció el peso histórico que representa este regreso para todo un país.

Sentado junto al entrenador Gustavo Alfaro, Gómez apenas pudo responder cuando fue cuestionado sobre lo que significa disputar el Mundial con la camiseta de Paraguay. Con la voz entrecortada y visiblemente conmovido, expresó:

“Estoy muy contento de estar acá, de poder representar a mi país, de lograr la clasificación después de mucho, es una sensación muy buena”.

Las palabras fueron suficientes para que la emoción lo rebasara. El futbolista tuvo que detenerse unos segundos mientras intentaba recuperarse. Alfaro le dio una palmada en la cabeza y resumió el sentir de toda una nación con una frase que arrancó sonrisas y aplausos entre los presentes: “Todo Paraguay está así”.

Después de secarse las lágrimas, Gómez retomó la palabra y dejó claro que su compromiso con la selección es total.

“Me conocen a mí, soy muy emocional, trataré de dar todo de mí para darle esa alegría a toda la gente”, sentenció.

La escena se convirtió en una de las postales más emotivas y reflejó la ilusión que existe en Paraguay por volver a competir en la máxima cita del futbol.

Más tarde, Gustavo Alfaro profundizó sobre la importancia del encuentro ante Estados Unidos, una de las tres naciones anfitrionas del torneo. Para el estratega, el compromiso está lejos de ser un partido cualquiera.

“No es un partido más. Es un partido diferente, de características diferentes a cualquier otro que uno pueda llegar a jugar”, afirmó.

El técnico destacó que el regreso mundialista representa la recompensa a años de esfuerzo y frustraciones acumuladas por varias generaciones de futbolistas paraguayos.

“Tras 16 años de ausencia, volver a participar en una competición de alto nivel es un momento de mucha plenitud, de mucha alegría, porque sabemos las necesidades que el país tenía de esto, la lucha que los jugadores habían tenido a lo largo de todo este tiempo para tratar de lograrlo, así que llegamos de la manera en que queremos llegar”, concluyó.

Entre lágrimas, ilusión y orgullo nacional, Paraguay está listo para volver al escenario más grande del futbol.