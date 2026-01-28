Video. Anatoli Trubin y la locura de los mejores porteros goleadores    

El tanto con el que Benfica aplastó al Real Madrid (4-2) hizo eco al tratarse de Anatoli Trubin (98’). El guardameta apareció dentro del área al 98’, para rematar de cabeza y sorprender a los merengues en la Champions League.

Trubin se une a una selecta lista de guardametas que han logrado un premio atípico para su oficio bajo los tres palos.

En el plano internacional perduran en la mente de los aficionados goles como el de René Higuita con el Atlético Nacional, en la semifinal de ida de la Copa Libertadores 1995. El colombiano se despachó con un tiro libre a Germán Mono Burgos, entonces portero de River Plate.

En junio del año siguiente, José Luis Chilavert hizo lo propio en un duelo contra Boca Juniors. El meta paraguayo, entonces con el Vélez, marcó un golazo al ángulo superior izquierdo en tiro libre; en aquel encuentro, ganado 5-1 por Vélez, Diego Armando Maradona fue expulsado.

En octubre del 2002, en el clásico italiano de la Juventus vs Inter de Milán, Francesco Toldo marcó el empate 1-1, en el minuto 95. En un tiro de esquina, Buffon no pudo rechazar con plenitud y la esférica terminó por rebotar en Toldo.

En enero del 2012, en la Premier League, Tim Howard (Everton) anotó desde el despeje en su portería al Bolton, en el Goodison Park. El estadounidense se vio favorecido por el fuerte viento, para sorprender a su rival, Adam Bogdan.

En marzo de 2007, el Sevilla vio en Andrés Palop la clave para levantar su segunda Europa League. El portero marcó con un remate de cabeza al Shakhtar Donetsk ucraniano, en los octavos de final. El gol al 94’ mandó el juego a tiempos extra, en los que el conjunto andaluz salió airoso gracias a una anotación de Javier Chevantón.

Goles de porteros más recordados en Liga MX

En la historia de la Liga MX, el gol de portero más recordado es el de Moisés Muñoz. En la final del Clausura 2013 ante el Cruz Azul, el meta de las Águilas mandó el duelo al alargue.

Remató de cabeza, aunque el balón terminó por desviarlo Alejandro Castro a su propia red.

Óscar Pérez también presume en su trayectoria una anotación, con el Pachuca. En el 2017 se hizo presente con un remate de cabeza contra las redes de José de Jesús Corona, al minuto 93.

Antonio Rodríguez con el extinto Veracruz firmó un gol de portería a portería. En el Apertura 2019, el portero de las Chivas puso el 3-1 sobre los Tiburones, al aprovechar que el rival fue al remate en su área en la jugada previa.

Carlos Acevedo, quien busca un lugar en la lista de la Selección Mexicana para el mundial 2026, también presume un gol de último minuto en el Apertura 2022. Ante los gallos del Querétaro, el portero de los Guerreros marcó de cabeza.