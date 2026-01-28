Aaron Judge entra al exclusivo club de los 'dobletes' como portada de MLB The Show 26

El mundo del beisbol y la industria de los videojuegos han convergido en un anuncio que ya está dando de qué hablar. Aaron Judge, el capitán y jardinero estelar de los New York Yankees, ha sido anunciado oficialmente como la figura de portada para MLB The Show 26.

El videojuego, desarrollado por San Diego Studio y publicado por Sony Interactive Entertainment, tiene fijada su fecha de estreno para el 17 de marzo, permitiendo un acceso anticipado a partir del día 13 para quienes adquieran las ediciones especiales.

Aaron Judge es un triple MVP de la Liga Americana con los New York Yankees, siendo uno de los mejores peloteros de su generación. AFP

Un regreso histórico tras ocho años de espera

Para los entusiastas de la franquicia, la elección de Judge es un reconocimiento a la longevidad y de ser una estrella de las Grandes Ligas. El Juez ya había sido el rostro de MLB The Show 18 tras su electrizante temporada de novato en 2017, en la que asombró al mundo con 52 cuadrangulares. Ahora, casi una década después, Judge regresa a la carátula convertido en un veterano, tres veces MVP de la Liga Americana y el líder indiscutible de la franquicia más ganadora en la historia de las Grandes Ligas.

Su temporada 2025 fue el argumento final para esta decisión. Con un registro de 58 jonrones y 144 carreras impulsadas, Judge reafirmó que su capacidad para castigar la pelota no tiene comparación, a pesar de ya contar con 33 años a cuestas. "Es un honor volver a esta familia", declaró Judge en un comunicado.

El duelo de titanes: ¿Por qué Judge y no Ohtani?

La gran incógnita que ha encendido los foros de debate es la ausencia de Shohei Ohtani. El fenómeno japonés, actual estrella de los Dodgers de Los Ángeles, tras firmar el contrato más lucrativo en la historia del deporte (700 millones de dólares), era el candidato lógico para muchos. Ohtani ya fue portada en la edición de 2022 y sigue redefiniendo el juego tanto en el montículo como en la caja de bateo.

Los expertos sugieren que la elección de Judge responde a una estrategia de mercado equilibrada. San Diego Studio parece haber optado por la "alternancia de costas", regresando el foco a Nueva York tras años de apostar por figuras emergentes y mercados del oeste. Además, Judge representa la esencia del beisbol tradicional estadunidense, un factor clave para mantener la base de fans leales en Norteamérica.

La narrativa de la "revancha" de Judge frente a la "era Ohtani" añade una capa de marketing invaluable para las ventas de esta edición.

Un club extremadamente exclusivo

Con este anuncio, Aaron Judge rompe una tendencia de casi 15 años. Se une a un grupo de élite donde anteriormente sólo residía Joe Mauer. El legendario receptor de los Minnesota Twins fue el único jugador en aparecer dos veces en la portada de la saga (The Show 09 y The Show 10). Al igual que Mauer, quien fue exaltado al Salón de la Fama en 2024, Judge está pavimentando un camino que parece destinado irremisiblemente a Cooperstown.

Esta decisión también marca un cambio respecto a las portadas recientes, que solían enfocarse en la sangre nueva del beisbol, como Paul Skenes (2025), Vladimir Guerrero Jr. (2024) o Jazz Chisholm Jr. (2023). Al elegir a Judge, la franquicia apuesta por la seguridad de una leyenda activa.

Expectativas para MLB The Show 26

Más allá de la imagen de portada, se espera que MLB The Show 26 aproveche al máximo el hardware de última generación en PS5 y Xbox Series X|S, con mejoras en las físicas de bateo de Judge y una recreación aún más fiel del Yankee Stadium. Los fans ya especulan sobre nuevas mecánicas que reflejen la potencia de salida de los batazos, una estadística donde Judge siempre lidera las listas de Statcast.