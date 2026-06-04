“Fue una pende… terrorífica”: la reacción de Javier Aguirre por el gol de Serbia

Javier Aguirre no se ciega por la abultada victoria ante Serbia. El estratega de la Selección Mexicana a su manera atizó los errores de sus jugadores en la defensa, Johan Vásquez y César Montes, al chocar y permitir el gol en contra.

“Fue una pendejada terrorífica, terrible. Se habló, aquí te vacunan”, señaló con picardía tras la victoria 5-1 de los suyos en el Estadio Nemesio Díez. “Pero me deja contento y feliz, imagínate. Muy contento con lo de hoy, es propio del juego, no puedes meter todas las que tengas, no está mal, generamos otras cinco, tuvimos fortuna, el rival tuvo dos accidentes de futbol, nosotros uno, es el juego”.

Respecto a las sensaciones para el debut mundialista contra Sudáfrica (11 de junio, en el Estadio Ciudad de México), Javier Aguirre reafirmó su seguridad por la lista final y las variantes que pretende en todas las líneas.

“Sí, claro, llevamos 20, 22 meses, no fue fácil la lista final, 12 lesionados a la vez, más allá del resultado, venimos en ascenso, pueden estar o no de acuerdo, pero estamos con buen ánimo, creo que llegamos en buen punto, se ha conseguido”.

En la lista final, destacó la elección de hasta cuatro centros delanteros (Santiago Gimenez, Raúl Jiménez, Guillermo Martínez, Armando González), mientras que dos centrales nominales fueron elegidos (César Montes y Johan Vásquez).

Julian Quiñones logró una noche sobresaliente. REUTERS

“No es algo que me preocupe, creo que tengo varias posibilidades, dos laterales, pivotes, creo que los 26 nos dan mucho, no tengo duda, es decir, veremos, de aquí a la semana que viene cómo estamos, pero insisto, no tengo ninguna desconfianza, uno no está por encima del otro, muchos de distintas características, en mi juicio, puede jugar cualquiera, estamos con 26 jugadores que pueden jugar en cualquier momento”.

De igual manera, el técnico advirtió de la forma en que deben hilar la goleada sobre Serbia (5-1) con el debut en el Mundial 2026, al marchar invicto en el presente año.

“Yo diría que el resultado es un arma de doble filo, lo decía en la preparación de Bora, con Inglaterra 3-0, llegamos devastados, la verdad es que no lo sé, ganar, perder, esto, son como lo manejes, como fue el funcionamiento, la primera parte fuimos un equipo que tuvimos buenas formas, una desgracia que les dio la ventaja, siempre es mejor desde la victoria, pero la confianza hay que medirla, es tan dañina como falta de la misma, está bien el resultado, pero hay cosas por mejorar, me gustó lo que hicieron algunos jugadores.

“Digo lo mismo de los jugadores, con Brian, Fidalgo, Chávez, Lira, Edson, estoy cómodo, Tala, Memo, todos, son diferentes estilos, me conocen hace muchos años, si a uno le duele la muela, no tengo problema con que otro juegue”, explicó el Vasco Aguirre.