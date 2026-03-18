Excélsior 109 años. El Abuelo Cruz anunció que quiere convertirse en pastor

En plena fiebre por la Copa del Mundo, Francisco Javier El Abuelo Cruz sorprendió a propios y extraños.

El popular y carismático atacante, a sus 21 años un consentido de la afición mexicana tras sus grandes actuaciones con el Monterrey, hizo una declaración que nadie veía venir a pocos días de iniciar el Mundial 86.

Una vez concluido el torneo, anunció El Abuelo, iniciará su camino para convertirse en pastor evangelista: “... explicó que esa idea ha tomado fuerza en los últimos días…”

La nota de René Hernández, enviado de Excélsior a Toluca, donde el equipo mexicano estaba concentrado, reza: “Cruz estudió hasta el segundo semestre de la carrera de admi-

nistración de empresas en Monterrey, y su vocación al futbol surgió cuando, a los siete años, sus familiares se trasladaron de San Luis Potosí, su lugar de origen, a la Sultana del Norte. “Su deporte preferido, el cuál practicaba, era el beisbol: ‘Yo era pitcher, pero no levantaba los ojos como Fernando Valenzuela’, dijo”.

Respecto a su inclinación por servir a Dios, expresó: “Soy creyente. Soy Cristiano. Deseo ser pastor, estoy joven y puedo dedicar entre ocho y nueve años al estudio del evangelismo”.