Rugido de motor y de monstruo: Haas ficha a Godzilla para el GP de Japón

El Gran Premio de Japón es uno de los más importantes en el calendario de la Fórmula 1, no solo por el circuito de Suzuka que es uno de los más demandantes sino también por los aficionados quienes hacen de esa carrera una experiencia única y la escudería Haas F1 Team ha querido unirse a esa fiesta con una decoración especial.

El equipo estadunidense confirmó una colaboración "revolucionaria" con el estudio Toho Co. Por primera vez en la historia, Godzilla dejará las pantallas de cine para invadir la parrilla de la Máxima Categoría, convirtiéndose en el protagonista de una serie de eventos y diseños especiales a lo largo del año.

El epicentro de esta alianza será el Gran Premio de Japón. En el corazón de Tokio, el equipo estadunidense presentará una decoración especial en su monoplaza, rindiendo tributo al "Rey de los Monstruos" en su tierra natal. Esta estrategia no se limita a lo estético; incluirá una línea de mercancía exclusiva y contenido digital diseñado para unir a las apasionadas comunidades del automovilismo y el cine de ciencia ficción.

Resiliencia y velocidad

Ayao Komatsu, director de Haas, destacó que esta es una oportunidad "extraordinaria" para conectar con nuevas audiencias. Por su parte, Keiji Ota, directivo de Toho, señaló que Godzilla simboliza un poder indomable, una cualidad que refleja la lucha constante de Haas por romper barreras en la F1.

La campaña tendrá un segundo momento cumbre en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin. El icónico personaje será la figura central de las activaciones previas al estreno en Norteamérica de la cinta 'Godzilla Minus Zero', programado para el 6 de noviembre.

En el pasado otros proyectos cinematográficos se han unido a la Fórmula 1 como en el caso de Star Wars o Batman, entre otras. Ahora, con la F1 como un deporte global, la exposición de un personaje como Godzilla de cara a su próximo estreno se vuelve algo normal.