Rayados debutará en Concachampions sin Sergio Canales ante Xelajú

Los Rayados de Monterrey cerraron su preparación para su debut en la Concachampions 2026, donde enfrentarán al Xelajú de Guatemala, aunque lo harán con tres bajas importantes, entre ellas la del español Sergio Canales, quien no realizó el viaje a tierras chapinas.

Canales entrenó con normalidad junto a sus compañeros en las instalaciones de El Barrial, sin embargo, el técnico Domènec Torrent optó por darle descanso al mediocampista con el dorsal 10, pensando en tenerlo en óptimas condiciones físicas para el duelo ante América, correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026.

Además del español, Carlos Salcedo y Víctor Guzmán tampoco fueron convocados para este compromiso internacional. Salcedo continúa con terapia tras la molestia física que lo obligó a salir del partido frente a Xolos, mientras que Guzmán presentó problemas musculares y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo.

Pese a las ausencias, Monterrey viajará como favorito para superar la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, gracias a la profundidad de su plantel y su experiencia internacional.

El encuentro entre Xelajú y Rayados se disputará el miércoles 4 de febrero, en el Estadio Cementos Progreso, a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México).