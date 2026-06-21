Mundial 2026: Partidos, canales y horarios de este lunes 22 de junio

Con la presencia de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland, el lunes 22 de junio contará con 4 partidos correspondientes del Mundial 2026, donde se podrían entregar nuevos boletos hacia los 16avos de Final; solamente uno se podrá sintonizar a través de TV Abierta en México.

La Jornada 2 del Mundial 2026 se mantiene en marcha con actividad en el Grupo I y Grupo J, donde Argentina y Noruega buscarán mantenerse en el liderato de cada uno de sus sectores.

El New York / New Jersey Stadium albergará la Final del Mundial 2026. FIFA World Cup 2026

Estos son todos los detalles de los partidos para este día:

Argentina Vs Austria

Ambos conjuntos ganaron en su debut, sin embargo, la Albiceleste es líder del sector al no recibir gol de su rival, mientras que los europeos encajaron uno que los alejó de la cima.

Horario: 11:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Estadio y capacidad: Dallas Stadium / 70,492 espectadores.

Instancia del torneo: Jornada 2, Grupo J.

Canales de TV en México: sin transmisión.

Alternativas por streaming: en exclusiva por VIX, pase Mundial 2026.

Francia Vs Irak

Arrancando este partido en el segundo lugar de su Grupo, Francia intentará ganar a un rival que pidió salir con 3 porteros a la cancha en busca de detener una delantera comandada por Kylian Mbappé.

Horario: 15:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Estadio y capacidad: Philadelphia Stadium / 68,324 espectadores.

Instancia del torneo: Jornada 2, Grupo I.

Canales de TV en México: sin transmisión.

Alternativas por streaming: en exclusiva por VIX, pase Mundial 2026.

Noruega Vs Senegal

Una de las más grandes estrellas en el Mundial 2026, como lo es Erling Haaland saldrá a escena en el estadio que albergará la Final del torneo; es el único partido del día que se podrá sintonizar a través de TV Abierta.

Horario: 18:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Estadio y capacidad: New York, New Jersey Stadium / 80,663 espectadores.

Instancia del torneo: Jornada 2, Grupo I.

Canales de TV en México: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

Alternativas por streaming: IzziGo, Sky+ y VIX.

Jordania Vs Argelia

En el partido que podría representar su última gran oportunidad para soñar con ser parte de los 16avos de Final, Jordania y Argelia prácticamente tienen prohibido empatar, ya que este resultado representaría no poder ser parte de los mejores terceros lugares del Mundial 2026.

Horario: 21:00 horas, tiempo del Centro de la CDMX.

Estadio y capacidad: San Francisco / 69,045 espectadores.

Instancia del torneo: Jornada 2, Grupo J.

Canales de TV en México: sin transmisión.

Alternativas por streaming: en exclusiva por VIX, pase Mundial 2026.

BFG