Aaliyah Farmer abandona Tigres; cuando el acoso expulsa talento de la Liga MX Femenil

La historia detrás de la salida de Aaliyah Farmer de Tigres Femenil no se explica con estadísticas, decisiones tácticas ni conflictos internos. Se explica con una palabra que incomoda: miedo. La defensora mexicoamericana dejó México no porque quisiera cambiar de equipo, sino porque permanecer en el país dejó de ser una opción segura.

Fue Pedro Martínez Losa, entrenador de las Amazonas, quien este 4 de febrero puso fin a semanas de especulación. Ante los medios, negó categóricamente que Farmer hubiera incurrido en actos de indisciplina o falta de compromiso, y confirmó que la jugadora enfrentó situaciones de acoso que afectaron directamente su integridad personal.

El técnico español no ocultó su molestia por las versiones que circularon en redes sociales, donde se llegó a insinuar que la futbolista simplemente no estaba cómoda en el proyecto. La realidad, explicó, fue muy distinta. Farmer era una jugadora integrada, respetada y valorada dentro del vestidor, pero los problemas que enfrentaba fuera de la cancha terminaron por rebasar cualquier límite deportivo.

“No es cierto que ella quisiera irse ni que estuviera descontenta. Era una futbolista importante para el grupo y muy querida por sus compañeras”, subrayó Martínez Losa, dejando claro que la decisión no fue tomada a la ligera.

El entrenador explicó que Farmer informó a la institución sobre lo que estaba viviendo antes de marcharse. Una vez que la directiva entendió la dimensión del problema, la prioridad fue clara: proteger a la persona antes que retener a la jugadora. Así, Tigres respaldó su salida y respetó su decisión de continuar su carrera con Chicago Stars.

Una problemática que trasciende a Tigres

El caso de Farmer se suma a una lista cada vez más larga dentro de la Liga MX Femenil, como los de Greta Espinoza, también en Tigres, Jana Gutiérrez, Nailea Vidrio, Selene Varela, Renata Mascierelli, Norma Palafox y Sabrina Enciso donde el acoso se ha convertido en un rival constante fuera del campo.

El episodio más conocido ocurrió en 2023, cuando Scarlett Camberos, entonces jugadora del América, abandonó México tras ser perseguida, vigilada y violentada digitalmente durante meses por un acosador.