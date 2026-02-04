En el América no temen a la rotación porque cuentan con un plantel muy amplio

Las jugadoras el América femenil no temen a que el técnico Ángel Villacampa las rote en las diferentes posiciones, debido a que consideran tiene un plantel vasto y quizá el mejor en la liga.

Por ejemplo, la guardameta española Sandra Paños, piensa que la profundidad de la plantilla azulcrema es una de sus mayores fortalezas en este torneo a comparación de años atrás. Lejos de sentir inseguridad ante las posibles rotaciones, destacó la calidad y el compromiso que existe dentro del grupo, especialmente bajo los tres palos donde comparte la zona con Itzel Velasco y la juvenil Valentina Murrieta.

Para Paños, la clave del éxito reside en la competencia interna. Al ser cuestionada sobre las modificaciones en la alineación titular, la exjugadora del Barcelona fue contundente al señalar que el nivel de sus compañeras garantiza la seguridad del equipo.

Sandra Paños es la portera titular por ahora de las Águilas. Mexsport

“La portería es fundamental, tenemos una plantilla más larga, el plantel está al 100%. No hay problema cuando juega una u otra, somos grandes porteras: Itzel, Murrieta o yo. Hay una competencia sana, queremos mejorar colectivamente”, afirmó.

En la jornada pasada, el América femenil goleó a Pumas. MexSport

UNA LIGA CADA VEZ MÁS COMPLICADA

La guardameta subrayó que el enfoque no está en las individualidades, sino en el crecimiento del club. En una liga que cada vez es más competitiva, Paños entiende que no hay margen de error.

Es fundamental el ganar y mantenernos. Este inicio de torneo se han visto cosas inesperadas, por eso tenemos que estar focalizadas, para alcanzar el primer puesto, lo queremos, pero el trabajo diario es importante”.

Aunque el objetivo es alcanzar el primer puesto, Paños prefiere la cautela: "Es ir pasito a pasito, de la mejor manera", dijo, al tiempo que advirtió que las cosas en la liga mexicana femenil son cada vez más complicadas.

Sandra Paños reafirma su compromiso con la institución sin importar quién defienda el arco, algo que lejos de acarrear envidias o problemas internos, se maneja como un auge de competición para que la mejor aparezca en cada juego.

El América jugará este jueves ante las Bravas de Juárez dentro de la séptima jornada de acuerdo al calendario establecido.