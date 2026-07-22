Fortuna Celeste: Novibet presenta el primer juego de Casino inspirado en la pasión de Cruz Azul

Fortuna Celeste: Novibet presenta el primer juego inspirado en la pasión de Cruz Azul

La relación entre el deporte y el entretenimiento digital continúa evolucionando. Hoy, los aficionados ya no solo viven la emoción durante los 90 minutos de un partido, también buscan experiencias que les permitan mantenerse conectados con su equipo antes, durante y después de cada encuentro. Bajo esa premisa, Novibet México presentó Fortuna Celeste, el primer juego de Casino digital inspirado en Cruz Azul que busca llevar la pasión cementera más allá de la cancha.

El lanzamiento llega en un momento especial para la afición celeste. Después de conquistar la histórica Décima Estrella durante el torneo Clausura 2026, el regreso de La Máquina al Estadio Banorte para disputar su primer partido como local del Apertura se convierte en el escenario ideal para presentar un proyecto pensado especialmente para una de las aficiones más fieles del futbol mexicano.

Más que un juego temático, Fortuna Celeste fue concebido como un homenaje a la identidad del club. Su diseño incorpora elementos emblemáticos que cualquier aficionado reconocerá de inmediato: referencias al histórico tren de La Máquina, una liebre inspirada en Blu, la mascota oficial del equipo, además de guiños visuales a momentos y figuras que forman parte de la historia de Cruz Azul. Cada detalle busca fortalecer el vínculo emocional entre los seguidores y el club a través de una experiencia interactiva.

Esta iniciativa responde a una tendencia cada vez más presente en la industria deportiva: la gamificación del fan engagement, un modelo que utiliza la tecnología para crear nuevas formas de interacción entre los equipos, las marcas y sus comunidades. El objetivo es que la experiencia del aficionado no termine cuando el árbitro marca el final del partido, sino que continúe en entornos digitales donde el entretenimiento y la participación se convierten en protagonistas.

Como parte del lanzamiento, Novibet instalará durante los partidos como local de Cruz Azul un espacio interactivo donde los asistentes podrán conocer Fortuna Celeste, probar una versión interactiva del juego y participar en distintas dinámicas para ganar premios exclusivos. Entre las recompensas destacan artículos oficiales del club, productos de la colección colaborativa Novibet x Cruz Azul, boletos para próximos encuentros y experiencias como Meet & Greets, acceso al terreno de juego y otras sorpresas que se revelarán a lo largo del torneo Apertura 2026.

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Con este lanzamiento, Novibet reafirma su estrategia de innovación dentro del entretenimiento digital y fortalece su alianza con Cruz Azul mediante una propuesta que combina tecnología, identidad deportiva y experiencias diseñadas para conectar con los aficionados de una manera distinta. Más allá de celebrar un campeonato, Fortuna Celeste representa una nueva forma de vivir la pasión celeste, integrando el universo digital con una de las aficiones más representativas del futbol mexicano.

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