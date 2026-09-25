Así queda la parrilla del Gran Premio de Azerbaiyán 2026; ¿dónde arranca 'Checo' Pérez?
George Russell y Charles Leclerc encabezarán al grupo en la carrera de este sábado en Bakú.
Varias penalizaciones caracterizaron a la parte media de la parrilla de salida del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de Fórmula 1, la cual será encabezada por George Russell.
El británico sumó su quinta ‘pole position’ de la temporada, estableciendo la diferencia más amplia sobre el segundo lugar en este año, luego de superar por más de ocho décimas a Charles Leclerc, quien le acompañará en la primera fila de salida.
Russell buscará erradicar el déficit de 81 puntos que tiene ante Kimi Antonelli, quien tuvo un accidente en la sesión y tendrá que arrancar en el lugar 16.
Mientras tanto, cuatro pilotos han recibido sanciones de cara a la competencia de este sábado: Carlos Sainz no respetó las banderas amarillas en el primer sector durante la Q3 y perdió cinco puestos, mientras que Sergio Pérez, en el papel, perdió tres por bloquear a Oscar Piastri en la Q1.
Pero como los dos pilotos de Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll, cambiaron componentes en su unidad de potencia, esto promoverá al mexicano a la posición 20 de salida, ahora por detrás de su coequipero Valtteri Bottas.
ASÍ QUEDÓ LA PARRILLA DE SALIDA DEL GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN 2026
1. George Russell
2. Charles Leclerc
3. Oscar Piastri
4. Isack Hadjar
5. Lando Norris
6. Lewis Hamilton
7. Pierre Gasly
8. Max Verstappen
9. Franco Colapinto
10. Oliver Bearman
11. Liam Lawson
12. Alex Albon
13. Esteban Ocon
14. Carlos Sainz
15. Arvid Lindblad
16. Andrea Kimi Antonelli
17. Gabriel Bortoleto
18. Nico Hulkenberg
19. Valtteri Bottas
20. Sergio ‘Checo’ Pérez
21. Fernando Alonso
22. Lance Stroll
¿A QUÉ HORA INICIARÁ EL GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN 2026 DE FÓRMULA 1?
Si no hay cambios en lo que resta del calendario, la temporada europea de la Fórmula 1 terminará este sábado 26 de septiembre con el GP de Azerbaiyán, que arrancará a las 5:00 hrs (Tiempo del Centro de México).