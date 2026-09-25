Así queda la parrilla del Gran Premio de Azerbaiyán 2026; ¿dónde arranca 'Checo' Pérez?

Varias penalizaciones caracterizaron a la parte media de la parrilla de salida del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de Fórmula 1, la cual será encabezada por George Russell.

El británico sumó su quinta ‘pole position’ de la temporada, estableciendo la diferencia más amplia sobre el segundo lugar en este año, luego de superar por más de ocho décimas a Charles Leclerc, quien le acompañará en la primera fila de salida.

Russell buscará erradicar el déficit de 81 puntos que tiene ante Kimi Antonelli, quien tuvo un accidente en la sesión y tendrá que arrancar en el lugar 16.

Mientras tanto, cuatro pilotos han recibido sanciones de cara a la competencia de este sábado: Carlos Sainz no respetó las banderas amarillas en el primer sector durante la Q3 y perdió cinco puestos, mientras que Sergio Pérez, en el papel, perdió tres por bloquear a Oscar Piastri en la Q1.

Pero como los dos pilotos de Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll, cambiaron componentes en su unidad de potencia, esto promoverá al mexicano a la posición 20 de salida, ahora por detrás de su coequipero Valtteri Bottas.

ASÍ QUEDÓ LA PARRILLA DE SALIDA DEL GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN 2026

1. George Russell

2. Charles Leclerc

3. Oscar Piastri

4. Isack Hadjar

5. Lando Norris

6. Lewis Hamilton

7. Pierre Gasly

8. Max Verstappen

9. Franco Colapinto

10. Oliver Bearman

11. Liam Lawson

12. Alex Albon

13. Esteban Ocon

14. Carlos Sainz

15. Arvid Lindblad

16. Andrea Kimi Antonelli

17. Gabriel Bortoleto

18. Nico Hulkenberg

19. Valtteri Bottas

20. Sergio ‘Checo’ Pérez

21. Fernando Alonso

22. Lance Stroll

¿A QUÉ HORA INICIARÁ EL GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN 2026 DE FÓRMULA 1?

Si no hay cambios en lo que resta del calendario, la temporada europea de la Fórmula 1 terminará este sábado 26 de septiembre con el GP de Azerbaiyán, que arrancará a las 5:00 hrs (Tiempo del Centro de México).