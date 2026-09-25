Desilusión para Checo Pérez en Azerbaiyán: Explicaciones de su eliminación en Q1

La sesión de clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán dejó un sabor amargo en el garaje de Cadillac luego de un viernes prometedor, que hacía pensar que podían llegar a la Q2 por primera ocasión con Sergio Pérez, pero que al final se convirtió en una eliminación en la Q1 en el circuito de Azerbaiyán.

'Checo' Pérez quedó eliminado en la primera ronda (Q1) tras concluir en la posición 20 con un tiempo de 1:46.658, afectado por la falta de succión aerodinámica y la aparición de banderas amarillas en el cierre por un problema de Fernando Alonso.

El piloto tapatío reconoció que el monoplaza requería de una ejecución perfecta en la pista urbana de Bakú para pensar en alcanzar la Q2, algo que no sucedió cuando la estrategia interna en Cadillac no se ejecutó como debía de ser y no recibió la ayuda de Valtteri Bottas.

"Esperábamos más hoy. Necesitábamos que todo saliera a nuestro favor, especialmente con el rebufo, que es bastante potente —alrededor de seis décimas— y realmente lo necesitábamos. No conseguimos el rebufo como lo planeamos con Valtteri; simplemente no funcionó", explicó Checo Pérez al final de la sesión.

"Valtteri tuvo un problema con banderas amarillas en su segunda vuelta, tuvo que abortar y luego lo detuvieron en la báscula, por lo que me quedé solo”.

Luego del duro golpe de la calificación las esperanzas están puestas en que una carrera loca, tradicional en Bakú con banderas amarillas y safety car, puedan permitirles remontar.

“Mañana cualquier cosa puede pasar y confío en que podemos hacer un buen trabajo", concluyó el tapatío.

Marcin Budkowski respalda el ritmo del auto para la carrera

Por su parte, el jefe del equipo Cadillac, Marcin Budkowski, lamentó no haber concretado en la parrilla el progreso mostrado por el equipo a lo largo del fin de semana:

"Tras algunas sesiones de práctica positivas en Bakú, nos vamos de la clasificación un poco decepcionados. Checo ha mostrado un ritmo prometedor todo el fin de semana, aprovechando al máximo las mejoras que trajimos, pero no logramos convertirlo en una buena posición", finalizó.