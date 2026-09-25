Checo Pérez, sancionado tras la Q1 en Bakú: Así explicó la FIA el castigo al mexicano

Si la falta de succión que le ayudara a Sergio Pérez no fue suficiente, los comisarios del Gran Premio de Azerbaiyán decidieron sancionar al mexicano por obstruir al australiano Oscar Piastri en uno de sus intentos de vuelta rápida en la Q1.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido en el Circuito Callejero de Bakú, los comisarios revisaron la telemetría, las transmisiones de radio de ambos equipos y las tomas a bordo, además de escuchar las versiones directas de los involucrados tras un reunión luego de la clasificación.

En primer lugar, los comisarios constataron que el mexicano circulaba en vuelta de preparación a 248 km/h entre las curvas 19 y 20, mientras que el McLaren venía en registros de clasificación a una velocidad cercana a los 300 km/h. A pesar de que el tapatío argumentó haber realizado maniobras habituales de calentamiento de neumáticos, la directiva del Director de Carrera exigía mantenerse estrictamente sobre el costado derecho en ese tramo de la pista.

Asimismo, la resolución enfatizó que el mexicano recibió hasta dos advertencias por radio informando sobre la proximidad del auto rival; sin embargo, al colocarse en la trazada ideal, obligó a Piastri a levantar el acelerador.

Por consiguiente, aunque el australiano admitió que el percance no afectó de forma drástica su tiempo final, la FIA dictaminó que existió un bloqueo innecesario que violó el Artículo B4.1.1 del Reglamento de la F1. Como consecuencia de este fallo, los oficiales aplicaron el castigo estándar de tres lugares de penalización en la parrilla para la siguiente competencia.

¿En qué posición arrancará Checo Pérez en Bakú?

Checo Pérez arrancará desde la posición 20 y no se vio afectado, en gran medida, porque los dos Aston Martin que se ubicaron por detrás de él tienen una penalización pendiente por reemplazar piezas de su unidad de potencia.