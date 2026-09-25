George Russell domina calificación en Azerbaiyán; no hubo Q2 para 'Checo' Pérez

George Russell capitalizó ante un incidente de Kimi Antonelli para obtener la ‘pole position’ del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 de Fórmula 1, mientras Sergio Pérez fue perjudicado por las banderas amarillas y no pasó de la Q1.

Russell lideró los primeros dos segmentos de la calificación de este viernes, siempre con diferencias significativas ante Max Verstappen, quien acabó segundo tanto en la Q1 como en la Q2.

En la Q3, si bien el primer intento de vuelta del piloto de Mercedes lo dejó detrás de la dupla de McLaren, aunque con cuatro minutos restantes mejoró a 1:43.037 m, siendo medio segundo más veloz que Oscar Piastri en ese momento.

No conforme con ello, Russell bajó su tiempo a 1:42.526 m, concretando una actuación dominante que le dio su quinta ‘pole position’ en la temporada 2026.

Entre el resto del grupo, Charles Leclerc ocupará la segunda posición en la parrilla, pese a que el déficit ante Russell fue de 837 milésimas. El monegasco venció por 0.001 s. a Piastri, quien a su vez se benefició de un despiste de Lando Norris en la conclusión, lo cual dejó al campeón reinante en quinta casilla.

En su regreso a la Fórmula 1 tras su lesión de muñeca, Isack Hadjar calificó en cuarto lugar, superando por medio segundo a Verstappen, octavo en el resultado; entre ambos se colocaron Norris, Lewis Hamilton y Pierre Gasly.

Carlos Sainz entró a la Q3 por primera vez en el año para calificar noveno, seguido de Franco Colapinto. Ambos fueron los últimos en salir a pista en el final de la Q2, lo cual les funcionó para dejar fuera de los diez mejores a Oliver Bearman y a Liam Lawson, este último de vuelta con Racing Bulls.

Alex Albon, Esteban Ocon y Arvid Lindblad tampoco pasaron el segundo corte, mientras Kimi Antonelli ocupó el último sitio de este segmento, luego de golpear la pared interna de la Curva 1 durante la Q1 y quedar con daño en su suspensión delantera izquierda. El italiano saldrá en el lugar 16.

Sergio Pérez usó todos sus recursos para intentar avanzar a la Q2 por primera vez en la temporada; sin embargo, hubo banderas amarillas locales por despistes de Lance Stroll y una falta de coordinación para que Valtteri Bottas le diera succión aerodinámica hicieron que el mexicano se conformara con el puesto 20 en el resultado de la sesión.

En principio, el tapatío avanzará un lugar por una serie de sanciones que Fernando Alonso tendrá que cumplir por cambios en los componentes de su unidad de potencia, pero está siendo investigado por un posible bloqueo sobre Piastri en esa Q1. Provisionalmente, Pérez saldrá a lado de Bottas, mientras los Cadillac serán escoltas de la dupla de Audi, que tampoco avanzó de la Q1. Alonso y Stroll cerrarán la parrilla.

El Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 iniciará este sábado a las 5:00 hrs (Tiempo del Centro de México).