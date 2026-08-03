F1 podría no correr en 2027 en Medio Oriente; otro campeonato cambia sedes para el próximo año

La inestabilidad geopolítica y las complicaciones logísticas en Medio Oriente han comenzado a enviar señales de alerta a la Fórmula 1 de cara a la temporada 2027, esto para evitar que sufra las mismas complicaciones que ya tuvo en el 2026.

En el presente calendario, la F1 canceló las carreras en Bahréin y Arabia Saudita ante el aumento de la tensión bélica entre Irán e Israel. El conflicto bélico se mantiene y existen dudas de que se puedan realizar las carreras en Qatar y Abu Dhabi, mientras que Bahréin decidió financiar el GP de Bahréin en Malasia para rescatar el nombre de su evento en la parte final de la temporada actual.

La ausencia de la F1 en Medio Oriente podría prolongarse al próximo año luego de que la Asian Le Mans Series (ALMS), categoría gestionada por el Automobile Club de l'Ouest (ACO) y la firma SRO confirmó de manera oficial que abandonará de forma excepcional su recorrido habitual por territorio asiático y los países del Golfo Pérsico para la temporada 2026-2027, trasladando la totalidad de su campeonato a circuitos del sur de Europa.

Bajo el nombre temporal de "Winter Le Mans Series", el certamen se disputará entre noviembre de 2026 y febrero de 2027 en trazados de Francia (Paul Ricard), España (Jerez) y Portugal (Portimão). La temporada se realizaría originalmente en Abu Dhabi y Dubái.

El aviso que enciende las alarmas para la Fórmula 1

El movimiento estratégico de la ALMS sienta un antecedente crítico para el calendario del deporte motor. Habitualmente, la Fórmula 1 arranca sus campeonatos en el primer trimestre del año utilizando pistas del Medio Oriente —como Bahréin y Arabia Saudita.

La decisión de la ALMS evidencia que los riesgos de transporte, logística y seguridad en la región podrían persistir hasta los primeros meses de 2027. Esto obligará a la F1 y a la FIA a monitorear de cerca la situación geopolítica y a planificar escenarios de contingencia o sedes alternativas en Europa para evitar disrupciones en el arranque.

Se espera que en próximas semanas la F1 presente el calendario 2027 donde, ante estas complicaciones, algunos circuitos europeos como Barcelona así como la continuidad de Malasia podrían llenar los huecos.