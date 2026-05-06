Fin a la tradición: no transmitirán partidos del Mundial 2026 en emblemática plaza

El Mundial de Qatar 2022 dejó varios videos virales, algunos de ellos de los aficionados de Australia por la forma de celebrar su pase a los Octavos de final. Sin embargo, para la Copa del Mundo de 2026, no se esperan que estos festejos masivos se difundan en redes sociales, debido a que en la emblemática plaza de Fed Square de Melbourne, no retransmitirán ningún partido en su pantalla gigante, debido al comportamiento de algunos seguidores.

Desde el Mundial 2006, era tradición que los aficionados se reunieran en el corazón del distrito financiero de Melbourne para ver los partidos.

Piden que rectifiquen la decisión AFP

La dirección del recinto comunicó esta decisión, debido que algunos incidentes empañaron las celebraciones, como el lanzamiento de bengalas y proyectiles, que dejó varios heridos durante la semifinal del Mundial Femenino de 2023, entre Australia e Inglaterra. En aquella ocasión cancelaron la retransmisión del siguiente partido, por el tercer puesto de ‘Las Matildas’.

“Tras una cuidadosa consideración, hemos tomado la decisión de no retransmitir el Mundial en la pantalla gigante de Fed Square este año”, dijo Katrina Sedgwick, directora y presidenta ejecutiva del Melbourne Arts Precinct.

“Esto se debe al comportamiento de un pequeño número de personas en proyecciones anteriores, que fue sencillamente inaceptable y perjudicial para Fed Square”.

La decisión causó molestia en varios sectores. En la Asociación de Aficionados al Futbol de Australia, cuyo presidente es Patrick Clancy, consideró que se deben repetir las fotos y videos que se volvieron virales durante el Mundial de 2022.

Football Australia dijo que estaba muy decepcionada e instó al Melbourne Arts Precinct a dar marcha atrás en su decisión.

“Melbourne es una de las capitales deportivas y multiculturales de Australia, y esta decisión va en contra de esta tradición”, afirmó Martin Kugeler, director ejecutivo de Football Australia.

“Pedimos a nuestros aficionados que se unan a nosotros para instar al Melbourne Arts Precinct y al Gobierno de Victoria a que rectifiquen su decisión en beneficio de los aficionados del fútbol, las empresas locales y todos los habitantes de Victoria”, dijo.

LOS PARTIDOS DE AUSTRALIA EN EL MUNDIAL 2026:

- Sábado 13 de junio: Australia vs. Turquía.

- Viernes 19 de junio: EU vs. Australia.

- Jueves 25 de junio: Paraguay vs. Australia.