El día que Hugo Sánchez 'se puso sus moños' y no jugó un partido de Mundial con el Tri

Hugo Sánchez es el mejor futbolista en la historia de México y existen mil y un historias que lo rodean, sin embargo, una de ellas no le favorece del todo, ya que -una de las tantas versiones- indica que no quiso entrar al partido entre el Tri y Bulgaria, mismo en el que el cuadro nacional terminó eliminado en penales dentro del Mundial de 1994.

Durante el podcast Lo que no me deja dormir, Fernando Schwartz habló sobre los detalles que no le permiten trascender a México en la historia de los Mundiales. Uno de tantos ejemplos es lo que sucedió en Estados Unidos 1994 ante Bulgaria:

El día contra Bulgaria en donde no quiso entrar Hugo Sánchez. Era para equilibrar el peso de liderazgo de Stoichkov con Bulgaria y Hugo con México para que el árbitro no le diera todas a Bulgaria”

Hugo Sánchez fue parte de la Selección Mexicana en los Mundiales de 1978, 1986 y 1994. Mexsport

En el partido correspondiente a los Octavos de Final, Hugo Sánchez arrancó en la banca debido a la titularidad de Zague y Luis García, quien fue expulsado al minuto 57; cuando Miguel Mejía Barón volteó a la banca, fue el histórico delantero quien se habría negado a ingresar en una posición completamente distinta:

Se han escuchado mil versiones. La que yo me sé es de que a Hugo le dijeron que no iba a ir de centro delantero, iba a estar en el centro del campo para presionar después de la expulsión de Luis García. Por alguna situación, no quiso entrar”.

Años después, Hristo Stoichkov reveló al propio Fernando Schwartz que no debían haber ganado y que el boleto a los Cuartos de Final realmente le correspondía al Tri:

México tenía que haber ganado a Bulgaria. Fui a su concentración, tomaban cerveza, algunos fumaban y al final de cuentas la expulsión de Luis García pesó cañón. México hizo su lucha y llegó la desgracia de los penaltis (…) y Stoichkov me dijo que debíamos haber ganado ‘nosotros estábamos bebiendo, sumando, relajados’ y quedaron entre los primeros cuatro”.

México buscará escribir una nueva página a partir del jueves 11 de junio, cuando debute en la remodelada cancha del Estadio Ciudad de México para tratar de imponer condiciones y hacer historia en un Mundial donde podría jugar hasta 4 partidos (dos de eliminación directa) desde la capital del país.

BFG