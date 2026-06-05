Selección de Ghana: historia, títulos, datos y su mejor jugador histórico 

Aunque Ghana siempre fue una potencia continental ganando varias Copas africanas, su debut mundialista se hizo esperar hasta Alemania 2006. En aquella edición, las "Estrellas Negras" sorprendieron al mundo al clasificar a octavos de final en un grupo que incluía a la futura campeona Italia y a la República Checa. Con un mediocampo legendario compuesto por Michael Essien, Stephen Appiah y Sulley Muntari, Ghana demostró que el futbol africano poseía un despliegue físico y una técnica individual capaz de tutear a cualquiera.

El capítulo más dramático y recordado ocurrió en Sudáfrica 2010. Tras una fase de grupos sólida y eliminar a Estados Unidos en octavos, enfrentaron a Uruguay en cuartos de final. En el último minuto de la prórroga, Luis Suárez despejó con la mano un gol inminente; Asamoah Gyan falló el penal resultante y Ghana terminó cayendo en la tanda desde los once pasos. Aquella tarde en Johannesburgo quedó grabada como la derrota más dolorosa de una selección africana, pero también como el momento en que un continente entero se unió bajo una sola bandera.

En la etapa más reciente, Ghana ha mantenido su estatus de competidor feroz. En Brasil 2014, fueron la única selección que logró sacarle un punto a la campeona Alemania en la fase de grupos (2-2), en uno de los partidos más vibrantes. Tras una breve ausencia en 2018, regresaron en Qatar 2022 con una generación joven y dinámica. Rumbo a 2026, las "Estrellas Negras" buscan capitalizar su talento en las ligas europeas para saldar la deuda histórica de 2010 y finalmente alcanzar las semifinales.

DATO CURIOSO:

Este es uno de los momentos más surrealistas de la logística mundialista. Antes del partido contra Portugal en 2014, los jugadores de Ghana se declararon en huelga porque no habían recibido sus pagos prometidos por la federación. La solución: El gobierno de Ghana fletó un avión privado que voló de Accra a Brasil cargado con 3 millones de dólares en efectivo. La policía brasileña tuvo que escoltar el convoy de coches que llevaba bolsas llenas de billetes de 100 dólares al hotel de los jugadores. Se dice que algunos futbolistas durmieron con los fajos de billetes bajo la almohada esa noche.

El experimentado entrenador Carlos Queiroz buscará que Ghana sea el caballo negro del Mundial Action Images via Reuters

FICHA:

Participaciones totales: 4 (2006, 2010, 2014, 2022).

4 (2006, 2010, 2014, 2022). Mejor posición histórica: Cuartos de Final (Sudáfrica 2010).

Mejor posición (Era Moderna): Cuartos de Final (2010).

Récord histórico (Partidos): 15 PJ | 5 PG | 3 PE | 7 PP.

Goles: 18 a favor | 23 en contra.

Máximo goleador en Mundiales: Asamoah Gyan (6 goles).

Jugador con más partidos: Asamoah Gyan (11 partidos).

Gol más rápido: Asamoah Gyan (Minuto 2 vs. República Checa, 2006).

Racha de clasificaciones: 3 consecutivas (2006 - 2014).

Confederación: CAF (África).

FIGURA: JORDAN AYEW

Jordan Ayew, una de las piezas más importantes del equipo, lleva 15 años vinculado a la selección a lo largo de sus 34 de edad. El atacante del Leicester City continúa siendo determinante y aportó goles clave en las últimas Eliminatorias que aseguraron una nueva clasificación.

DIRECTOR TÉCNICO: CARLOS QUEIROZ

Carlos Queiroz, de 73 años, fue designado en abril como nuevo entrenador de la selección de Ghana. El experimentado técnico portugués estará al frente de las "Estrellas Negras" en el Mundial 2026, torneo que marcará su quinta participación como director técnico en una Copa del Mundo.

CALENDARIO:

Ghana vs. Panamá | Fecha: miércoles 17 de junio | Horarios:17:00 (MEX) | Sede: Toronto

Ghana vs. Inglaterra | Fecha: martes 23 de junio | Horarios: 14:00 (MEX) | Sede: Boston