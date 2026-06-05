Ibrahim Sabra se perderá el Mundial 2026 por rotura de tobillo

El delantero jordano Ibrahim Sabra, de 20 años, se perderá el Mundial que comienza la próxima semana tras sufrir una rotura de ligamentos de tobillo durante un entrenamiento, informó la Federación Jordana de Futbol (JFA).

La JFA confirmó en un comunicado en X que las pruebas médicas habían revelado una rotura en los ligamentos del tobillo izquierdo de Sabra, lo que lo dejará fuera del torneo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

El delantero del Lokomotiv Zagreb se había incorporado recientemente a la selección absoluta tras impresionar en las categorías inferiores. Su ausencia supone un duro golpe para las opciones ofensivas del seleccionador Jamal Al-Salami.

Jordania se prepara para su debut en un Mundial tras una etapa de gran éxito que incluyó la clasificación para la final de la Copa de Asia de 2023.

Ha quedado encuadrada en el Grupo J y se enfrentará a Austria y Argelia en San Francisco, antes de medirse a la actual campeona, Argentina, en Dallas.

Partidos de Jordania en el Mundial 2026

La Fase de Grupos del Mundial 2026 tendrá a Jordania como uno de los primeros invitados a la justa, mismos que estarán disputando sus partidos en dos sedes distintas, todos en Estados Unidos.

Jordania Vs Austria / martes 16 de junio, 22:00 horas - Santa Clara.

Jordania Vs Argelia / lunes 22 de junio, 21:00 horas - Santa Clara.

Jordania Vs Argentina / sábado 27 de junio, 20:00 horas - Arlington.

* Todos los partidos corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG