Riestra quiere fichar a Tim Payne, el jugador más viral previo al Mundial 2026

Lo que nació como una divertida y masiva movida en las redes sociales está a nada de transformarse en uno de los fichajes más exóticos e insólitos en la historia del fútbol argentino. La directiva de Deportivo Riestra analiza con total seriedad la contratación de Tim Payne, el lateral de la Selección de Nueva Zelanda que pasó del anonimato absoluto a ser el jugador más querido por el público en internet

Aunque por el momento no se ha presentado una oferta formal, la cúpula del 'Malevo' ya debate las alternativas económicas y el cupo de extranjeros para abrir canales de comunicación directos con el entorno del neozelandés.

De 4 mil a 5 millones de seguidores: El "Efecto Tim Payne"

La historia detrás del defensor de 32 años es una auténtica locura de la era digital. Apenas unos días antes del arranque del Mundial 2026, el influencer y streamer argentino Valentín "El Scarso" Scarsini lanzó un reto: encontrar al futbolista "menos famoso" de las 48 selecciones del torneo y transformarlo en una súper estrella mundial.

El elegido: Payne apenas sumaba 4 mil seguidores en su cuenta de Instagram antes de la campaña.

La explosión: En cuestión de horas, el público hispanohablante inundó sus perfiles, haciéndolo superar los 5 millones de fanáticos e incluso dedicándole canciones virales.

El encuentro: El fenómeno escaló tanto que el propio Payne se reunió con el influencer en la previa de la justa mundialista para agradecer el apoyo en español.

¿Estrategia de marketing o refuerzo de jerarquía?

A diferencia de lo ocurrido el año pasado con el polémico e hipercriticado debut del streamer "Spreen" con la camiseta de Riestra, la dirigencia del Bajo Flores remarca que la llegada de Payne responde a un perfil estrictamente profesional y de jerarquía.

El recorrido internacional de Tim Payne:

Actualidad: Es el lateral derecho titular del Wellington Phoenix en la A-League de Australia.

Experiencia europea y norteamericana: Registró pasos formativos y profesionales por el Blackburn Rovers de Inglaterra y el Portland Timbers 2 de Estados Unidos.

Selección Nacional: Es un pilar consolidado con los All Whites de Nueva Zelanda, con quienes disputa la Copa del Mundo 2026.

Riestra sabe perfectamente cómo capitalizar el impacto mediático, pero esta vez confían en que el neozelandés pueda aportar soluciones tácticas reales dentro de la cancha. Las próximas semanas posteriores al Mundial serán cruciales para definir si el "héroe accidental" de internet estampa su firma con el Malevo.