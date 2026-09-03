FIFA revela la jugosa cifra: gasto récord de 3,300 millones en traspasos de estrellas del Mundial

Los futbolistas que participaron en la Copa Mundial de 2026 generaron más de 3,300 millones de dólares en traspasos internacionales durante el reciente periodo de transferencias. De acuerdo con el reporte emitido por la FIFA este jueves 3 de septiembre de 2026, más de 260 jugadores de 47 nacionalidades cambiaron de club durante este movido periodo, lo que representa más de un tercio de los 9,890 millones de dólares invertidos en el balompié varonil a nivel global.

"Se registraron más de 12,500 operaciones internacionales en todo el mundo, fijando un nuevo récord histórico para una ventana de transferencias de verano", destacó la FIFA en su detallado balance financiero.

Este significativo incremento en el gasto de los escritorios se produjo tras la coronación de la Selección de España en la cita mundialista disputada en julio, demostrando el impacto directo del rendimiento deportivo sobre la dinamización del mercado global de futbolistas.

Varias figuras destacadas de la competición protagonizaron movimientos multimillonarios en el panel. Entre ellos sobresalen el centrocampista argentino Enzo Fernández, quien pasó del Chelsea al Manchester City, el español Rodri, traspasado del City al FC Barcelona, y el extremo francés Bradley Barcola, quien dejó al PSG para unirse al Liverpool.

Cifras sin precedentes en el balompié femenino e Inglaterra a la cabeza

En el balompié femenil también alcanzó registros inéditos en la industria. La inversión total en transferencias transfronterizas más que se duplicó con respecto a los ejercicios de 2025:

Monto total: Se situó de forma histórica en 28.6 millones de dólares

Se situó de forma histórica en Volumen de operaciones: Se contabilizaron 1,406 movimientos internacionales, la cifra más alta jamás registrada por el organismo, lo que supone un incremento del 19.2% frente al récord anterior.

Los clubes pertenecientes a Inglaterra encabezaron de forma absoluta el gasto global en ambas categorías dentro del sistema institucional, desembolsando la friolera de 3,020 millones de dólares en el mercado masculino y otros 8 millones de dólares en el circuito femenil, ratificando la hegemonía económica de la Premier League y la WSL sobre el resto de las grandes competencias del planeta futbol.