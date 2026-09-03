Duro castigo a Kimi Antonelli para el GP de Italia

Kimi Antonelli, líder de la Clasificación de Pilotos de la F1, recibió un duro castigo que deberá cumplir en el Gran Premio de Italia 2026, por lo que saldrá desde el último puesto de la parrilla de salida. El italiano celebró este jueves 3 de septiembre su cumpleaños y minimizó la penalización.

La Fórmula 1 ratificó el castigo para el piloto de Mercedes tras haber superado su asignación de unidades de potencia.

El circuito del GP de Italia podría dejarle buenas cosas a Mercedes, así lo auguró Kimi Antonelli Reuters

“Creo que, en cierto modo, ayuda a liberar la presión, aunque preferiría luchar por la pole y salir delante. Pero, en cierto modo, siento que me hace estar un poco más relajado de cara al fin de semana.

Y creo que también por eso voy a poder disfrutar más de la conducción y del propio fin de semana. Y, por supuesto, también es una oportunidad diferente. Es una oportunidad para probar algo distinto durante el fin de semana, así como un método de trabajo diferente, especialmente en los entrenamientos libres”, declaró en conferencia de prensa.

El piloto de 20 años suma seis victorias en la temporada 2026 y es líder de la Clasificación de Pilotos con 242 puntos, seguido de su coequipero George Russell con 183 unidades.

Para Kimi Antonelli, que hace unos años visitó la Arena México para ver una función de lucha libre, ve que el circuito local, de Ferrari, será una prueba para limitar los daños y ve fuerte a McLaren.

“Es un circuito que podría sentarnos muy bien. Pero hemos visto lo fuerte que es McLaren y lo bien que lo han hecho en las dos últimas carreras.

Ferrari va a estar sin duda en lo más alto, sobre todo con el nuevo motor. Creo que sigue siendo un auto muy competitivo. Creo que este circuito puede ser bueno para nosotros, pero aún así tenemos que tener en cuenta que Ferrari, McLaren e incluso Red Bull podrían ser rápidos este fin de semana”, señaló.

A ANTONELLI LE FESTEJAN SU CUMPLEAÑOS

Kimi Antonelli fue sorprendido por sus compañeros de Mercedes, quienes le dieron varios impactos de crema en el rostro y cuerpo, con motivo de su cumpleaños número 20.

“¡Feliz cumpleaños Kimi!”, publicó Mercedes.

Por otro lado, el piloto joven señaló que se siente libre mentalmente de cara al fin de semana y de hecho mostró su emoción para encarar el GP de Italia 2026.

“Cuando consigues buenos resultados, siempre hay una cosa menos que demostrar. Y he demostrado que puedo ganar. He demostrado que puedo rendir”, señaló.