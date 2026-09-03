¡Luka Modrić está presente! Es nombrado como uno de los mejores mediocampistas de la Serie A

El jugador del AC Milan a sus 40 años y en una temporada sigue marcando historia en el futbol. Luka Modrić fue reconocido por parte de la Asociación Italiana de Futbolistas (AIC) como uno de los 3 mejores mediocampistas de la Serie A de la temporada 2025-2026.

Los otros dos mediocampistas incluidos en el equipo del año son el turco Hakan Çalhanoğlu, quien juega en el Inter de Milán, y el británico Scott McTominay del Napoli.

Modrić y el AC Milan

Después de 13 años y convertirse en una leyenda con el Real Madrid, Modrić llegó a Italia para seguir compitiendo en una de las ligas más importantes de Europa. Hasta el momento, el mediocampista no ha ganado ningún título oficial con su nuevo equipo, sin embargo, sigue compitiendo en un alto nivel.

Aunque el futbolista haya salido del Madrid bajo la duda de si seguiría siendo un buen medio, después de su primer año con el Milan ha despejado las dudas. Al croata sólo le bastó disputar 34 partidos durante su primera temporada para estar entre el mejor XI de la liga italiana, lo que lo consolida como uno de los volantes más importantes del equipo.

La huella de Modrić en el futbol

Modrić llegó al Madrid en la época dorada del club, con ellos consiguió 28 títulos. El director técnico actual del conjunto blanco, José Mourinho, fue el principal responsable de que Luka llegara a España y se convirtiera en uno de los mejores fichajes de la historia del club.

Con la selección de Croacia, el veterano estuvo muy cerca de ganar la contienda más importante del futbol, la Copa del Mundo. En 2018 se llevó el subcampeonato y en 2022 quedó en tercer lugar.

Ese mismo año que llegó a la final del Mundial, Luka ganó el galardón más importante del futbol a nivel individual, el Balón de Oro, irrumpiendo en el dominio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Tras el reconocimiento otorgado por la AIC, los rojinegros están a la expectativa de qué más puede ofrecer el croata y posiblemente conseguir algún título.