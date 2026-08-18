¡Oficial! Rodri es culé, ¿Cuándo será su presentación con el Barcelona?

Después de muchas negociaciones con el Manchester City, de desembolsar alrededor de 60 millones de euros (más variables), el Barcelona ha anunciado oficialmente a Rodrigo Hernández como su nuevo refuerzo para la temporada 2026/27.

Esto ya no era un secreto. Rodri llegó a Cataluña ayer por la tarde y desde ese momento se sabía que sólo era cuestión de horas para que se oficializara al Balón de Oro.

Mediante un video en redes sociales, el Barca presentó a Rodri como su fichaje estelar, no solamente en esta campaña, sino en mucho tiempo: “El amo del espacio y el tiempo aterriza en Barcelona”, se lee en el post, junto con el video de su presentación.

Rodri vive sus primeros momentos en Barcelona previo a su presentación oficial REUTERS

¿Cuándo será presentado Rodri con el Barcelona?

El FC Barcelona tiene previsto que Rodrigo Hernández viva su primer contacto oficial con la afición culé este miércoles 19 de agosto en el Spotify Camp Nou. El centrocampista español formará parte de la presentación de la plantilla previa al Trofeo Joan Gamper ante el Al-Ahly.

Aunque la firma y el acto formal se cerraron este martes en las oficinas del club, el gran momento público llegará en el césped del Camp Nou, donde saldrá junto al resto de nuevos fichajes y compañeros.

Rodri, Balón de Oro 2024 y MVP del Mundial 2026, llega con el dorsal 16 y un contrato de cuatro temporadas.

El club ha confirmado que no disputará minutos en el Gamper, ya que apenas ha tenido tiempo de entrenar con el grupo dirigido por Hansi Flick, pero su presencia en el estadio marcará el inicio de una nueva etapa ilusionante para el barcelonismo.

Así fue el primer día de Rodri en Barcelona

Rodri vivió este martes su primera jornada completa como jugador del FC Barcelona. Tras aterrizar el lunes por la tarde, acudió a primera hora de la mañana a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para superar el reconocimiento médico, trámite que superó sin contratiempos.

A su llegada y salida fue recibido por un grupo de aficionados que le esperaban en las puertas de las instalaciones, corearon su nombre y aprovecharon para fotografiarse con él, en un gesto cercano que el madrileño correspondió con sonrisas y saludos.

Por la tarde, abandonó la ciudad deportiva y, hacia la una y media del mediodía, se trasladó a las oficinas del Spotify Camp Nou. Allí firmó su contrato de cuatro temporadas en presencia del presidente Joan Laporta y del director deportivo Deco, cerrando de forma definitiva su incorporación.

Y como último acto de su primer día, Rodri compartió una comida distendida con Laporta, Deco y otros miembros de la junta directiva en el Botafumeiro, una conocida marisquería barcelonesa habitual en actos del club.

El encuentro sirvió para celebrar el fichaje en un tono más informal y para que el nuevo centrocampista conociera personalmente a los principales responsables de la entidad antes de su debut público del miércoles.