Horarios del tercer lugar y final de la Leagues Cup 2026
La final de la Leagues Cup 2026 se podrá ver por TV abierta en México, a través de Imagen TV
Quedaron definidos los horarios para los partidos por el tercer lugar y la final de la Leagues Cup 2026, después de las semifinales que se realizaron este miércoles, donde Toluca y Monterrey avanzaron por el partido de la disputa del título, partido que se verá por TV abierta en México, a través de Imagen TV.
El Toluca consiguió su boleto a la final de la Leagues Cup tras vencer 2-0 al León, mientras que Monterrey dio cuenta del América en tanda de penales (4-5) tras empate 2-2 en tiempo regular.
Tanto el partido por el tercer lugar y la final se disputarán en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas.
HORARIO DEL PARTIDO POR EL TERCER LUGAR DE LA LEAGUES CUP:
Domingo 6 de septiembre: León vs. América – 4 de la tarde, tiempo de la CDMX.
HORARIO DE LA FINAL DE LA LEAGUES CUP 2026:
Domingo 6 de septiembre: Toluca vs. Monterrey – 7:15 pm, tiempo de la CDMX.
“En tres meses lograr una final nos está marcando el camino correcto. Ahora vamos a enfrentar a un equipo ganador con un técnico ganador, que tienen tiempo trabajando juntos. Va a ser una buena final”, dijo Matías Almeyda, quien asumió el mando de Monterrey en el pasado mes de junio.
Por su parte, Antonio Mohamed destacó la superioridad que tuvieron contra el León y enfrentará su primera final de la Leagues Cup, título que le hace falta en su palmarés.
“Estamos en otra final y eso no es fácil. Fuimos muy superiores al rival, que prácticamente no tuvo oportunidades de gol, y nosotros tuvimos muchísimas”, señaló.