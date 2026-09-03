Horarios del tercer lugar y final de la Leagues Cup 2026

Quedaron definidos los horarios para los partidos por el tercer lugar y la final de la Leagues Cup 2026, después de las semifinales que se realizaron este miércoles, donde Toluca y Monterrey avanzaron por el partido de la disputa del título, partido que se verá por TV abierta en México, a través de Imagen TV.

El Toluca consiguió su boleto a la final de la Leagues Cup tras vencer 2-0 al León, mientras que Monterrey dio cuenta del América en tanda de penales (4-5) tras empate 2-2 en tiempo regular.

Tanto el partido por el tercer lugar y la final se disputarán en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas.

HORARIO DEL PARTIDO POR EL TERCER LUGAR DE LA LEAGUES CUP:

Domingo 6 de septiembre: León vs. América – 4 de la tarde, tiempo de la CDMX.

HORARIO DE LA FINAL DE LA LEAGUES CUP 2026:

Domingo 6 de septiembre: Toluca vs. Monterrey – 7:15 pm, tiempo de la CDMX.

“En tres meses lograr una final nos está marcando el camino correcto. Ahora vamos a enfrentar a un equipo ganador con un técnico ganador, que tienen tiempo trabajando juntos. Va a ser una buena final”, dijo Matías Almeyda, quien asumió el mando de Monterrey en el pasado mes de junio.

El Toluca eliminó al León para acceder a la final de la Leagues Cup 2026 Mexsport

Por su parte, Antonio Mohamed destacó la superioridad que tuvieron contra el León y enfrentará su primera final de la Leagues Cup, título que le hace falta en su palmarés.

“Estamos en otra final y eso no es fácil. Fuimos muy superiores al rival, que prácticamente no tuvo oportunidades de gol, y nosotros tuvimos muchísimas”, señaló.