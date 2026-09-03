Lewis Hamilton explica lo que Ferrari necesita desde el inicio para vencer en Monza

La carrera en Monza, sede del Gran Premio de Italia, es una de las citas más especiales del calendario, especialmente para los pilotos de Ferrari quienes, por un lado viven el apoyo total de los tifosi pero, a la vez, la presión de tener que ganar, un elemento que Lewis Hamilton tendrá que usar para obtener el impulso y mantenerse matemáticamente en la lucha por el campeonato de pilotos ante los pilotos de Mercedes.

"La presión es alta, quieres rendir para el equipo. Todas esas personas en la fábrica, muchas de ellas podrán venir a esta carrera. Los Tifosi salen en masa, la pasión es inigualable y también quieres rendir para ellos”, dijo Hamilton este jueves.

A diferencia del 2025, Ferrari llega a Monza, el templo de la velocidad, con esperanzas de pelear por el triunfo y, por ello, usarán su segunda actualización de la unidad de potencia gracias a las modificaciones otorgadas por el ADUO (Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora en español).

Sumado a ello, los de Maranello han preparado una decoración especial para celebrar los 30 años del debut de Michael Schumacher, el piloto más exitoso con Ferrari. Con estos elementos, Hamilton espera tener el impuso necesario para ser competitivo y luchar por el éxito en una pista donde él ya ha ganado en cinco ocasiones, la misma cantidad obtenida por el Kaiser en Monza.

"Realmente pensé al llegar a este fin de semana, solo pensando en la enorme magnitud del concepto de que voy a competir en este gran premio... Ni siquiera sabía que estaba empatado con Michael en victorias”, declaró Hamilton en la conferencia de prensa.

Como un amuleto extra, Hamilton ha traído a su madre a esta carrera. En el pasado, la presencia de ella ha sido benéfica y le ha permitido sumar éxitos. Su primera presentación fue el miércoles en la Piazza del Duomo donde Ferrari realizó un evento y donde el piloto la llevó al palco para saludar a los fanáticos.

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Mi mamá está aquí este fin de semana; no creo que haya estado en Monza, y menos en un fin de semana con Ferrari. Quería que viviera esa experiencia y traiga todo el polvo de la suerte que pueda aportar".

Pero antes de cualquier celebración, el siete veces monarca tiene en claro que, si desean mantener la competencia con Mercedes deben ser perfectos desde la primera práctica. Andrea Kimi Antonelli es líder con 242 puntos mientras que Hamilton suma 183, misma cantidad que George Russell en la tabla de pilotos.