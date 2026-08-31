Bradley Barcola se convierte en el segundo fichaje más caro en la historia de Premier League

Bradley Barcola ha fichado por el Liverpool, procedente del Paris Saint-Germain, anunció el club de la Premier League, en uno de los fichajes más destacados del mercado veraniego en Europa.

Según reveló una fuente cercana del PSG, el Liverpool pagará al club francés "125 millones de euros (unos 145 millones de dólares) más 20 millones de euros en bonus fácilmente alcanzables", lo que convertiría esta operación en el segundo mayor fichaje en la historia de la Premier League.

Liverpool ya pagó el pasado verano unos 170 millones de dólares al Newcastle por el delantero sueco Alexander Isak, además de otros 135,5 millones por el alemán Florian Wirtz, por lo que el fichaje de Barcola es la tercera operación de los Reds que supera los 100 millones de libras (135 millones de dólares) en apenas un año.

La venta de Barcola es también la mayor de un equipo francés a un club extranjero y supone un refuerzo de lujo para el equipo ahora entrenado por el español Andoni Iraola, que ha arrancado la temporada con dos empates en la Premier League.

El extremo de 23 años abandona el PSG luego de tres temporadas en las que ha anotado 39 goles y repartido 37 asistencias para conquistar 13 trofeos, entre ellos las dos últimas Ligas de Campeones.

"Es un gran orgullo poder jugar para el Liverpool, estoy muy feliz", declaró Barcola.

Quiero conseguir grandes cosas, la primera de ellas la Premier League, uno de mis mayores sueños cuando era niño", añadió Barcola, que ha firmado un contrato "de larga duración", sin que el club de Anfield precisara el número de temporadas.

BFG