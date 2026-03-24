A 79 días del Mundial 2026, FIFA reconoce a 4 mexicanos 

A 79 días de que el balón comience a rodar en el Mundial 2026, FIFA realizó un homenaje para aquellos futbolistas que han utilizado el ‘7’ y ‘9’ durante las Copas del Mundo, destacando a Miguel Layún, Jared Borgetti, Hugo Sánchez y Raúl Jiménez.

Con Cristiano Ronaldo y El Fenómeno Ronaldo como máximos protagonistas, FIFA mantuvo la dinámica que ha mostrado hasta el momento y, evitando un desaire más hacia el astro portugués, utilizó la figura de El Comandante luciendo el uniforme de los lusitanos y el balón Trionda, mismo que se utilizará en el Mundial 2026, que se jugará entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio.

El Mundial 2026 se disputará entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio. Mexsport

En el fondo, un mural con playeras de distintas selecciones acompaña a Cristiano Ronaldo y El Fenómeno Ronaldo, entre los que destacan nombres de campeones del mundo como: Antoine Griezmann, Alessandro Del Piero, Julián Álvarez, Rodrigo de Paul y más figuras del futbol mundial.

Entre los jugadores mexicanos que fueron incluidos destaca la presencia de Hugo Sánchez y Jared Borgetti, quienes anotaron goles en la Copa Mundial de la FIFA que se mantienen en el recuerdo del aficionado.

Por otra parte, Raúl Jiménez es de los futbolistas incluidos que cuenta con más Mundiales disputados, siendo el 2026 la posibilidad de aparecer por cuarta ocasión en la historia de la justa.

Finalmente, Miguel Layún es el único futbolista mexicano que, sin ser centro delantero, luce en este mural de playeras compartido por la FIFA; en dos Mundiales lució la playera del Tri, aunque solamente en uno de ellos vistió el 7.

Estos son los Mundiales que jugaron cada uno de los futbolistas mexicanos incluidos:

Hugo Sánchez / Argentina 1978 y México 1986.

Jared Borgetti / Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.

Miguel Layún / Brasil 2014 y Rusia 2018.

Raúl Jiménez / Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Un total de 4 futbolistas mexicanos fueron incluidos en el mural compartido por FIFA. X: @fifaworldcup_es

BFG