¿Adiós a la austeridad? Uriel Antuna sacude Cantera con un lujoso Corvette Stingray
El delantero de Pumas, Uriel Antuna, rompe con el histórico perfil bajo del Club Universidad al llegar en automóvil de más de 3 millones de pesos
El arribo de Uriel Antuna a las instalaciones de la Cantera este martes marcó un contraste visual con la narrativa histórica del Club Universidad Nacional. El atacante fue captado ingresando al entrenamiento al mando de un Chevrolet Corvette Stingray, un vehículo que se aleja de la sobriedad que tradicionalmente ha caracterizado a los integrantes del conjunto de la UNAM.
Históricamente, el futbolista de Pumas se ha mantenido bajo un código de discreción alineado con los valores universitarios y estructuras salariales más conservadoras en comparación con instituciones como América o Cruz Azul. Sin embargo, la presencia de este automóvil de lujo coloca a Antuna en la misma vitrina de atletas mexicanos como Saúl "Canelo" Álvarez o Cuauhtémoc Blanco, conocidos por poseer colecciones automotrices de alto costo.
Pumas reporta para la vuelta de Cuartos de Final
El plantel de la UNAM volvió a las canchas para preparar el duelo de vuelta de los cuartos de final del torneo Clausura 2026 frente al Club América. Tras una resolución reciente sobre temas de alineación indebida que ha generado debate en el entorno deportivo, el equipo dirigido por Efraín Juárez se enfoca en remontar la serie en el Estadio Azteca.
Jugadores clave y el resto del contingente reportaron este martes para afinar el juego del próximo domingo en el estadio de Ciudad Universitario. El ambiente en la Cantera combina la intensidad de la preparación para el Clásico Capitalino con la atención mediática generada por Antuna, quien busca ser determinante en el cierre de la eliminatoria ante su exequipo.
El vehículo: potencia y diseño de última generación
El Chevrolet Corvette Stingray en el que se transporta el delantero mexicano es una pieza de ingeniería que destaca por su motor central, una configuración que optimiza el equilibrio y la respuesta en pista. Este modelo representa un salto tecnológico para la marca, integrando materiales ligeros y una aerodinámica avanzada.
Motorización: Cuenta con un motor V8 LT2 de 6.2 litros que entrega una potencia de 495 caballos de fuerza y 470 lb-pie de torque.
Aceleración: Es capaz de alcanzar los 100 km/h en tan solo 2.9 segundos, consolidándose como uno de los deportivos más veloces en su segmento.
Tecnología de manejo: Incluye una transmisión de doble embrague de 8 velocidades y el sistema Magnetic Selective Ride Control, que ajusta la suspensión de forma instantánea.Ruptura de perfil en el Club Universidad
La llegada de figuras mediáticas con contratos elevados ha comenzado a modificar la percepción del vestidor felino. Mientras que en décadas pasadas la mística de Pumas se cimentaba en la formación de canteranos con estilos de vida austeros, la integración de futbolistas con recorrido internacional ha traído consigo este tipo de exhibiciones de alta gama.
El Corvette Stingray, con un precio que ronda los 3 millones de pesos mexicanos, se vuelve un imán de miradas en un entorno donde los lujos excesivos eran la excepción