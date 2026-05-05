¿Dónde están los fans? Hoteles en Estados Unidos reportan crisis de reservas a un mes del Mundial 2026

La promesa de Gianni Infantino de convertir el Mundial 2026 en el equivalente a "104 Super Bowls" operando simultáneamente se está topando con una realidad gélida en los mostradores de recepción y las páginas de viajes. A escasas cinco semanas de que ruede el balón, el sector hotelero de Estados Unidos ha pasado del entusiasmo a la alarma ya que las reservas anticipadas no sólo no han explotado, sino que en ciudades clave están por debajo de un verano promedio.

De acuerdo con una encuesta de la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento (AHLA), el 80por ciento de los hoteleros en las sedes mundialistas describen el torneo como un "evento sin importancia" en términos de ocupación. Lo que se vendió como el motor económico definitivo para Norteamérica parece estar estancado en la aduana de la burocracia y los altos costos logísticos.

El desplome de las expectativas

El gigantismo de esta Copa del Mundo, dispersa en 16 ciudades de tres países, ha terminado por fragmentar la demanda. En lugar de una marea humana fluyendo por el país, los hoteleros se encuentran con calendarios vacíos. El análisis de la FIFA que proyectaba una producción económica de 30,500 millones de dólares se basaba en una afluencia masiva de turistas internacionales que, hasta hoy, no han comprado sus boletos de avión ni reservado sus estancias.

Kansas City: Es el caso más crítico, donde entre el 85 por ciento y el 90 por ciento de los hoteles reportan reservas inferiores a las de cualquier junio o julio sin eventos deportivos.

Costas en silencio: En Boston, Filadelfia, San Francisco y Seattle, el 80% de los establecimientos afirman que el Mundial es un evento irrelevante para sus finanzas actuales.