FIFA sanciona a la Federación de Israel tras investigación por discriminación

El máximo organismo del futbol mundial rompió el silencio y tomó una determinación que sacudió las estructuras del deporte internacional. Tras meses de deliberaciones y una investigación exhaustiva, la Comisión Disciplinaria de la FIFA castigó de forma oficial a la Federación Israelí de Futbol (IFA). Esta resolución derivó de la denuncia formal que presentó la Federación Palestina de Futbol (PFA) durante el pasado congreso del organismo, donde acusó graves faltas a los estatutos de integridad y respeto.

Los jugadores de la selección de Israel formados previo a un partido. REUTERS

La cúpula del balompié mundial determinó que la federación de Israel incurrió en múltiples faltas a sus obligaciones como miembro activo. El veredicto final señaló violaciones directas a los artículos 13 y 15 del Código Disciplinario de la FIFA, los cuales castigan severamente la conducta ofensiva, el racismo y cualquier forma de discriminación en el entorno deportivo.

MULTAS ECONÓMICAS SIN CASTIGO DEPORTIVO PARA ISRAEL

La sanción no quedó únicamente en un llamado de atención verbal. La FIFA impuso una multa económica de 150 mil francos suizos (CHF) a la organización israelí. Sin embargo, el castigo incluyó una serie de condicionantes estrictas para intentar resarcir los daños y evitar que este tipo de conductas se repitan en los estadios o en los canales oficiales de comunicación del equipo nacional.

Partido entre Israel y Francia. REUTERS

Dentro de las medidas impuestas, la IFA recibió la orden de invertir un tercio del monto de la multa en un plan integral contra la discriminación. Este proyecto requiere la aprobación directa de los expertos de la FIFA y deberá implementarse durante una temporada completa, abarcando desde reformas internas hasta campañas educativas masivas. Además, en sus próximos tres partidos oficiales como local, la selección de Israel tendrá la obligación de exhibir pancartas con el lema: "El futbol une el mundo. No a la discriminación", en lugares totalmente visibles del estadio.

Vale la pena aclarar que, a pesar de esta sanción de FIFA, las selecciones de futbol y los clubes de Israel, podrán seguir compitiendo con regularidad en los torneos oficiales de la UEFA, descartando una posible repercusión deportiva, a diferencia de lo que ocurrió con Rusia y su conflicto armado con Ucrania, donde los clubes y representativos rusos quedaron excluidos de todas las competencias internacionales.

Jugadores de la selección de Israel bajo la lluvia. REUTERS

UN MENSAJE DE PAZ EN TIEMPOS DE CONFLICTO

La resolución de la Comisión Disciplinaria fue más allá de lo reglamentario y tocó fibras humanas. El organismo enfatizó que, aunque su mandato se limita a las reglas del juego, no puede ignorar el contexto de división y conflicto que rodea a estas naciones. Para la institución, el futbol debe funcionar siempre como una plataforma de diálogo, respeto mutuo e igualdad, especialmente cuando las tensiones políticas amenazan con invadir las canchas.

Aunque la Federación Israelí de Futbol aún tiene el derecho de recurrir ante la Comisión de Apelación, la notificación del fundamento íntegro de la decisión ya llegó a sus oficinas. Este suceso marca un precedente relevante en la gestión de conflictos entre federaciones miembros, pues la presión de la Federación Palestina finalmente surtió efecto en las oficinas de Zúrich. Con este movimiento, la FIFA busca blindar la dignidad y la humanidad dentro de la competencia deportiva más importante del planeta, dejando claro que nadie está por encima de los valores del juego limpio.