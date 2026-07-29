Argentina enfrenta dura investigación de la FIFA tras el escándalo en la Final del Mundial

La FIFA abrió un proceso disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tres integrantes de la selección y un miembro del cuerpo técnico por los incidentes registrados tras la Final del Mundial 2026 y por la exhibición de una pancarta con un mensaje político durante las semifinales ante Inglaterra.

El organismo rector del futbol informó este miércoles que el mediocampista Leandro Paredes enfrenta tres cargos por presunta agresión, mientras que el defensa Nahuel Molina fue acusado de dos infracciones por el mismo motivo. El auxiliar técnico Roberto Ayala también es investigado por un cargo relacionado con los altercados ocurridos al término de la Final, en la que España derrotó 1-0 a Argentina en tiempo extra.

Leandro paredes es uno de los futbolistas bajo investigación AFP

Futbolistas españoles bajo investigación

Además, Molina, Thiago Almada y el español Gavi fueron acusados de conducta antideportiva por su participación en los incidentes posteriores al silbatazo final.

La FIFA señaló que también inició un procedimiento contra la AFA por diversas presuntas violaciones al Código Disciplinario, entre ellas utilizar una celebración deportiva para realizar manifestaciones de carácter no deportivo, conducta indebida del equipo, actos discriminatorios y racistas atribuidos a aficionados, así como deficiencias en el orden y la seguridad durante varios encuentros del torneo.

Uno de los puntos centrales de la investigación es la pancarta con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas", desplegada por jugadores argentinos después de la victoria 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales disputadas en Atlanta.

Giovani Lo Celso puso sobre el césped la manta de Las Malvinas. AFP

La FIFA considera que ese acto podría constituir una utilización indebida de una competición deportiva para emitir mensajes políticos, una práctica prohibida por sus reglamentos. La investigación se abrió después de que autoridades británicas solicitaran formalmente al organismo revisar lo ocurrido.

Un conflicto de larga data

Las Islas Malvinas, conocidas en el Reino Unido como Falkland Islands, son objeto de una disputa de soberanía entre Argentina y Gran Bretaña desde hace décadas. En 1982 ambos países libraron una guerra de diez semanas por el archipiélago, conflicto que terminó con la victoria británica.

De acuerdo con el comunicado de la FIFA, todas las personas involucradas ya tuvieron la oportunidad de presentar su versión de los hechos. El Comité Disciplinario analizará las pruebas y emitirá una resolución en una fecha aún no determinada.

Los expedientes también abarcan denuncias por lanzamiento de objetos desde las tribunas durante varios partidos de Argentina en el Mundial y una presunta agresión cometida por un integrante del cuerpo técnico tras la Final.

Los incidentes ocurrieron después de la derrota argentina frente a España. En imágenes difundidas tras el encuentro se observa a Nahuel Molina impactando aparentemente al español Rodri durante los empujones entre ambos equipos, mientras que Leandro Paredes habría sujetado por el cuello a Eric García antes de derribar a Gavi, acciones que ahora forman parte de la investigación disciplinaria de la FIFA.