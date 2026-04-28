La FIFA abre la chequera ante la presión de Europa: incrementan premios económicos del Mundial 2026

La FIFA prevé incrementar los premios económicos y las cuotas de participación para las 48 selecciones que disputarán la Copa del Mundo de 2026, en medio de conversaciones con federaciones nacionales y a días de una reunión clave en Vancouver.

El organismo confirmó que las negociaciones siguen en curso y que una propuesta formal será presentada ante el Consejo de la FIFA , con el objetivo de aprobar ajustes antes del Congreso programado para el 30 de abril.

Fondo récord para el Mundial y presión por altos costos

En diciembre, la FIFA anunció un fondo histórico de 727 millones de dólares para el torneo, con una base de 10.5 millones por selección participante y un premio de 50 millones para el campeón. Desde entonces, las discusiones se han centrado en elevar esas cifras ante el incremento de costos logísticos.

De acuerdo con un reporte de The Athletic, la UEFA trasladó inquietudes de varias de sus federaciones afiliadas sobre los gastos asociados al torneo que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

Entre los factores señalados aparecen los costos de viaje, operación e impuestos, particularmente en territorio estadounidense. Sin embargo, fuentes de la FIFA indicaron que el ajuste económico no responde a presiones externas, sino a una decisión interna basada en proyecciones financieras del torneo.

El organismo estima ingresos superiores a 11,000 millones de dólares durante la competencia, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio. Ajustes internos y ciudades con recortes

El aumento proyectado en premios contrasta con recortes recientes en la operación del torneo. Según el mismo reporte, la FIFA redujo más de 100 millones de dólares de su presupuesto organizativo e implementó medidas de eficiencia en distintas áreas.

Estos ajustes han tenido impacto en las sedes. El FIFA Fan Fest previsto en Liberty State Park, en Nueva York/Nueva Jersey, fue cancelado, mientras que ciudades como Seattle redujeron sus planes. Entre las sedes en Estados Unidos, sólo Filadelfia y Houston mantienen el formato completo de festival de 39 días.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha sostenido que los ingresos generados por el torneo serán reinvertidos en el desarrollo del futbol a nivel global, en línea con los programas de financiamiento del organismo.

La FIFA mantiene que los detalles finales sobre el incremento de premios y aportaciones serán anunciados tras la reunión del Consejo, en un contexto marcado por el crecimiento del torneo a 48 selecciones y una estructura financiera en expansión.