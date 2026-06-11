¡Fiel al Tri! El sorpresivo mensaje de Chucky Lozano tras quedar fuera del Mundial 2026

La ausencia de Hirving 'Chucky' Lozano es una de las bajas que más revuelo causó en el entorno de la Selección Mexicana. Sin embargo, a solo unas horas de que el equipo de Javier Aguirre inicie su aventura en el Mundial 2026, el atacante del San Diego FC demostró que su amor por la camiseta verde sigue intacto y publicó una emotiva carta de aliento para sus compañeros.

A través de sus redes oficiales, el 'Chucky' subió una fotografía vistiendo la indumentaria nacional, acompañada de un texto que conmovió a la afición mexicana y que borró cualquier rumor sobre una posible ruptura con el Tri.

"Me toca apoyar desde otro lugar": Las palabras de Lozano

Lozano, quien fuera el héroe mexicano en Rusia 2018, asumió con madurez su rol como un aficionado más para esta justa mundialista y pidió al plantel actual que se deje la vida en la cancha del Estadio Azteca.

Hoy me toca apoyar desde otro lugar, pero con el mismo orgullo y el mismo amor por México. Vestir esta camiseta significa hacer de millones de corazones uno solo por 90 minutos. Estamos orgullosos de ustedes, Selección Mexicana. Disfruten cada momento, compitan con el corazón y dejen todo en la cancha. Les deseo el mayor de los éxitos. Vamos México”, redactó el canterano de Pachuca.

El motivo de su ausencia en la Copa del Mundo

Aunque el extremo formó parte constante del proceso de preparación bajo el mando del 'Vasco' Aguirre, su presente a nivel de clubes terminó por pasarle factura.

Lozano no logró tener la actividad deseada ni afianzarse en los planes del San Diego FC durante la presente temporada de la MLS. Esta alarmante falta de ritmo de competencia obligó al cuerpo técnico nacional a dejarlo fuera de la lista definitiva, cediendo su lugar a futbolistas con mejor presente futbolístico.