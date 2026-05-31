Guillermo Ochoa lanza emotivo mensaje previo al Mundial 

Guillermo Ochoa volvió a disputar un partido con la Selección Mexicana después de más de un año y medio de ausencia.

El experimentado guardameta ingresó en el segundo tiempo ante Australia y mostró su vigencia bajo los tres palos, recordando por qué sigue siendo una figura icónica del Tri.

Memo Ochoa en el juego de México vs Australia MEXSPORT

Ochoa y su mensaje tras regresar con México

Paco Memo compartió un mensaje en Instagram poco después del partido, donde expresó su gratitud y emoción por estar de vuelta.

Hay sueños que se cumplen una vez. Y hay privilegios que la vida te permite vivir una y otra vez. Volver a vestir esta camiseta sigue siendo uno de ellos”, escribió.

De igual manera, Ochoa le mandó un mensaje a la afición mexicana y puntualizó que “el recibimiento de anoche me recordó por qué todo ha valido la pena… Gracias por acompañarnos en este camino”.

Ochoa dejó claro que mientras exista la oportunidad de pelear por México, su alma estará presente, enviando un claro guiño a Javier Aguirre y a toda la afición de cara a la concentración final rumbo a 2026.

Se mantiene la incógnita en la portería de México

Aunque Raúl ‘Tala’ Rangel ha surgido como el portero titular en los recientes partidos bajo el mando de Javier Aguirre, la competencia sigue abierta de cara al Mundial.

Guillermo Ochoa volvió a jugar con México después de dos años MEXSPORT

El joven arquero de Chivas ha recibido minutos de confianza, pero el regreso de Ochoa genera presión y revive el debate en la portería nacional.

La afición, sin embargo, tiene un favorito claro: Memo Ochoa.

Su experiencia en cinco Copas del Mundo, sus atajadas históricas y su liderazgo lo convierten en el preferido de las tribunas, algo que quedó demostrado en el recibimiento que tuvo en el Rose Bowl y en las redes sociales tras su mensaje.