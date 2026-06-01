NFL lanza jerseys de futbol americano de Francia, Inglaterra y Australia por el Mundial

El fervor mundialista ya contagió a los emparrillados. A escasos días de que ruede el balón en Norteamérica, la NFL sorprendió a los aficionados con una colaboración histórica al lanzar jerseys estilo futbol americano inspirados en tres de las selecciones más importantes del torneo: Francia, Inglaterra y Australia.

Inglaterra tiene el color rojo en su jersey Captura de pantalla

Los diseños que querrás tener en tu clóset

A través de las plataformas digitales oficiales de la liga en Europa y Oceanía se revelaron las indumentarias oficiales de esta colección. Los diseños respetan la identidad histórica de cada representativo combinando la estética de la NFL:

Francia: Presenta su clásico e imponente color azul, decorado con vivos elegantes.

Inglaterra: Destaca por un sólido color rojo que evoca la garra de los Tres Leones.

Australia: Adopta el vibrante color amarillo característico de la escuadra de los Socceroos.

Todas las piezas incluyen el nombre de la nación correspondiente bordado con la tipografía tradicional de los emparrillados sobre la tela de alta resistencia.

¿Cómo y cuándo comprar los jerseys mundialistas de la NFL?

Si eres coleccionista, tendrás que moverte rápido. La venta de estas piezas especiales estará disponible de manera exclusiva en los países correspondientes a cada selección nacional.

La camiseta de Australia tiene sus típicos colores amarillo y verde @NFLAUNZ

De acuerdo con el anuncio de la cuenta oficial de la NFL en Australia, las prendas se podrán adquirir en línea a partir de este martes 2 de junio. La distribución inicial se realizará mediante las tiendas virtuales oficiales de la NFL internacionales de cada región geográfica.

Esta alianza comercial deja en claro que la fiebre por la justa de Estados Unidos, México y Canadá paralizará al planeta entero. El fútbol americano no quiso quedarse fuera de la celebración y dio una muestra contundente de empatía y hermandad deportiva de cara al evento más relevante del año.