Fidalgo y el Betis cobran venganza ante el Atlético de Madrid de Obed Vargas

El futbol da revanchas rápidas y el Real Betis lo demostró con creces en la Jornada 23 de LaLiga. Apenas unos días después de sufrir una dolorosa goleada de 5-0 en la Copa del Rey, el conjunto verdiblanco se metió al Estadio Metropolitano para sacudirse los fantasmas y conseguir una victoria de oro por 0-1 ante el Atlético de Madrid. El encuentro tuvo un sabor especial para la afición mexicana, ya que Álvaro Fidalgo y Obed Vargas volvieron a verse las caras en suelo español, aunque con suertes muy distintas.

El partido se definió en la primera mitad gracias a una genialidad individual. Al minuto 28, el brasileño Antony recibió un pase de Abde Ezzalzouli y, con un zurdazo implacable desde fuera del área, venció la estirada del arquero para poner el único tanto en el marcador. A partir de ahí, el equipo del "Cholo" Simeone intentó por todos los medios igualar los cartones, pero se topó con una muralla defensiva y con la intervención del VAR, que anuló un gol colchonero al minuto 77 por fuera de lugar, ahogando el grito de gol en la grada.

FIDALGO TITULAR Y VARGAS AL RESCATE

El duelo tuvo un morbo particular por la presencia de los recientes fichajes procedentes de la Liga MX. Álvaro Fidalgo, quien debutó apenas el jueves pasado entrando de cambio en la derrota copera, recibió la confianza de Manuel Pellegrini para arrancar como titular. El "Maguito" respondió con jerarquía, disputando 87 minutos de alto nivel en el mediocampo, controlando los tiempos y hasta animándose con un disparo al minuto 15 que pasó cerca del arco. El ex americanista salió de cambio en la recta final por Marc Bartra, llevándose el reconocimiento por su labor táctica.

Álvaro Fidalgo en el once titular del Betis. REUTERS

Del otro lado, la historia fue diferente para Obed Vargas. El joven talento inició en el banquillo y tuvo que esperar su oportunidad hasta el minuto 70. Simeone lo mandó al campo en sustitución de Ademola Lookman con la esperanza de que su frescura ayudara a romper el cerrojo defensivo del Betis. Aunque Vargas mostró ímpetu y buscó asociarse en ataque, el contexto del partido, con un Atlético de Madrid desesperado y volcado al frente, complicó su lucimiento individual en los 20 minutos que estuvo en la cancha.

CONSECUENCIAS EN LA TABLA Y CHAMPIONS A LA VISTA

Este resultado mueve drásticamente las aspiraciones de ambos clubes. El Atlético de Madrid se estancó en 45 unidades, manteniéndose en la tercera posición, pero perdiendo terreno en la lucha por la cima. Por su parte, el Real Betis dio un salto de calidad enorme; con estos tres puntos llegó a 38 y escaló hasta el quinto puesto de la clasificación general.

Antoine Griezmann saltando por el balón. AFP

La victoria pone a los verdiblancos a solo cuatro puntos de los puestos de Champions League, un objetivo que parecía lejano tras la humillación en la Copa del Rey. El triunfo no solo sirve para curar la herida del 5-0 anterior, sino que confirma que la adaptación de Álvaro Fidalgo va por buen camino, mientras que Obed Vargas seguirá peleando por más minutos en un equipo que necesita recuperar la memoria ganadora urgentemente.