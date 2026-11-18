La jornada 17 del Apertura 2026 definirá los últimos tres boletos a la liguilla, con siete equipos todavía en la pelea, además del liderato general, que se disputan Guadalajara, Cruz Azul y América. De los nueve encuentros programados, tres serán transmitidos por televisión abierta y el resto estará disponible en plataformas de streaming y televisión de paga.

El partido entre Chivas y Cruz Azul será uno de los principales atractivos del cierre de la fase regular. Ambos equipos tienen posibilidades de terminar en la primera posición, aunque su futuro también dependerá del resultado de América, que visitará a Tigres en el Estadio Universitario.

Pumas busca su boleto a Liguilla MEXSPORT

Chivas y Cruz Azul se juegan el liderato

Guadalajara recibirá a la Máquina el domingo 22 de noviembre a las 17:07 horas en el Estadio Akron. El encuentro se transmitirá en exclusiva por Prime Video.

El conjunto rojiblanco necesita ganar y esperar que América no consiga los tres puntos ante Tigres para terminar como líder general.

Cruz Azul también tiene posibilidades de quedarse con la primera posición. Una victoria le aseguraría ese lugar, mientras que un empate podría ser suficiente si las Águilas no ganan su compromiso del sábado.

Cruz Azul depende de sí mismo para el liderato. Mexsport

Tres partidos se transmitirán por televisión abierta

La programación contempla tres encuentros en canales de televisión abierta. El primero será el FC Juárez contra Atlas, programado para el viernes a las 21:00 horas, con transmisión por Azteca 7.

El sábado, Pumas recibirá a Monterrey a las 19:00 horas en Ciudad Universitaria. El partido podrá seguirse por Canal 5, mientras que la visita de América a Tigres, prevista para las 21:00 horas, será transmitida por Azteca 7.

Los otros seis compromisos estarán disponibles mediante señales de televisión de paga o servicios de streaming.

¿Cuándo y dónde ver la jornada 17 de Liga MX?

Viernes 20 de noviembre

Puebla vs. Atlético de San Luis | 19:00 horas | ESPN y Disney+.

FC Juárez vs. Atlas | 21:00 horas | Azteca 7, FOX y FOX One.

Tijuana vs. Atlante | 21:10 horas | FOX One.

Sábado 21 de noviembre

Pachuca vs. Toluca | 16:50 horas | FOX One.

Santos Laguna vs. León | 17:00 horas | ESPN, Disney+ y ViX.

Pumas vs. Monterrey | 19:00 horas | Canal 5, TUDN y ViX.

Tigres vs. América | 21:00 horas | Azteca 7, FOX y FOX One.

Domingo 22 de noviembre

Guadalajara vs. Cruz Azul | 17:07 horas | Prime Video.

Querétaro vs. Necaxa | 19:10 horas | FOX y FOX One.

La última fecha se disputará entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre. Al finalizar los nueve encuentros quedarán definidos los equipos que completarán la liguilla y el orden de los clubes en la clasificación general.