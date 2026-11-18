La pausa por la fecha FIFA quedó atrás para Cruz Azul. Después de atender el llamado de la Selección Mexicana, Erik Lira, Jesús Orozco Chiquete y Andrés Montaño volvieron este jueves 19 de noviembre a las instalaciones de La Noria para ponerse nuevamente a las órdenes del cuerpo técnico de Joel Huiqui y enfilar la preparación rumbo al duelo contra Chivas.

Los tres futbolistas tuvieron distintas cargas de trabajo durante los compromisos del combinado nacional, por lo que su reincorporación permitirá al conjunto celeste recuperar piezas importantes en una semana en la que también está en juego la posibilidad de terminar como líder del torneo.

Erik Lira fue quien acumuló mayor desgaste. El mediocampista disputó los dos encuentros completos de la eliminatoria, es decir, 180 minutos. Su presencia en el mediocampo del Tricolor volvió a reflejar la confianza que tiene el cuerpo técnico en el futbolista cementero.

En el caso de Jesús Orozco Chiquete, el defensor tuvo actividad durante los 90 minutos del partido de vuelta frente a Jamaica, mientras que Andrés Montaño contó con una oportunidad de 20 minutos. El mediocampista aprovechó ese tiempo para registrar un 95 por ciento de efectividad en sus 13 pases y recuperar dos balones.

Los tres deberán cambiar nuevamente el chip y concentrarse en las obligaciones con La Máquina. Su regreso representa una buena noticia para el equipo, que busca llegar con sus principales alternativas disponibles al cierre de la fase regular.

Cruz Azul tiene a Chivas como una prueba importante para defender la cima de la clasificación y tratar de asegurar el liderato general antes de comenzar la Liguilla.